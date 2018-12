RIETI - Rieti-Catania si giocherà regolarmente. La scossa di terremoto nella notte scorsa (di magnitudo 4.8 che ha causato alcuni crolli e una decina di feriti non gravi) non ha impedito alla squadra siciliana di partire: si è scelto di farlo col pullman (atteso in città stasera). Dunque il Catania sarà regolarmente in campo domani alle 14.30 allo Scopigno. Scongiurato quindi il rischio rinvio, con il Rieti che svolgerà oggi la seduta di rifinitura alle 15 allo Scopigno, con Chéu che diramerà l'elenco dei convocati. Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA