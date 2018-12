Ultimo aggiornamento: 09:58

RIETI - Correte, scappate… arriva lo squadrone… rossazzurro. L’avversario atteso allo ‘Scopigno’ per giovedì pomeriggio è di grande livello, quel Catania che è stato costruito per la vittoria finale, con la serie B sfumata per un soffio l’anno scorso (sconfitta ai rigori in semifinale playoff col Siena, ndr) e anche in estate, con la bagarre infinita dei ripescaggi. Quel Catania che con la vittoria roboante, 5-0, contro la Cavese ha raggiunto il terzo posto in classifica (a pari punti, 31, con Catanzaro e Rende) e che vede la seconda piazza, occupata dal Trapani, distante solo due punti e con una partita da recuperare. Quel Catania che vanta una rosa da prima della classe ma che ha avuto sin qui alti e bassi, con un rendimento altalenante soprattutto in trasferta (un solo punto nelle ultime due gare). Ed ecco allora che per il Rieti pimpante dell’ultimo periodo, nulla è impossibile.Sì perché gli etnei in trasferta hanno lasciato punti pesanti, pareggiando quattro volte e perdendo in due occasioni (tre le vittorie fuori dal ‘Massimino’), e con 13 punti sono quarti per rendimento fuori casa. Sono 10 i gol segnati in trasferta e 8 quelli subìti, con un complessivo di 25 reti fatte e 12 incassate.La porta di Pisseri è rimasta inviolata otto volte in stagione, con tre clean sheet consecutivi nelle ultime tre giornate. Nove i giocatori andati a segno per la squadra di Sottil, il cui modulo prediletto è il 4-3-3: il bomber è Marotta con 6 centri, seguito dal capitano Lodi (5), Biagianti, Curiale e Manneh (3), Calapai (2), Aya, Silvestri e Vassallo (1).Diffidati i difensori Silvestri e Ciancio, nessun squalificato. Va svuotandosi l’infermeria, con l’argentino Llama (già convocato contro la Cavese, ndr) che sembra essersi messo definitivamente da parte l’infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori dai giochi per gran parte della stagione. Due gli esclusi di lusso, con Marchese e Di Piazza che non hanno mai visto il campo e, oramai fuori rosa, hanno già pronte le valigie nel mercato di gennaio.Nessun precedente tra le due formazioni. Che sia buona la prima per i laziali!