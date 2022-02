Poggio Mirteto rallenta: è 2-2 sul campo del Castrum Monterotondo. Pieroncini: «Usciti dalla gara 20' dalla fine»

RIETI - Il Poggio Mirteto pareggia: sul campo del Castrum Monterotondo termina 2-2. Quarta posizione in classifica per i mirtensi. Succede tutto nella ripresa.

La gara

Parte meglio il Castrum che si spinge in avanti nel corso del primo tempo, il Poggio Mirteto tiene botta, solo Mamarang impensierisce la difesa padrone del campo e la prima frazione di gioco termina 0-0.

Nella ripresa alzano la testa i biancorossi: Mevoli sigla l’1-0 intorno al 10’ del primo tempo. Un buco sulla porta crea l’illusione del gol. Passa qualche minuto prima che il direttore di gara ufficializza la rete ma dopo essersi ampiamente confrontato con entrambi i suoi assistenti decreta il gol. Intorno al 17’ il Poggio Mirteto raddoppia: Mamarang di testa su corner fa 2-0. Il doppio vantaggio non fa bene agli ospiti ed è black out. Gatta per i padroni di casa su punizione fa 1-2 poi un autogol di Loreti porta la gara in parità quando mancano 20’ minuti alla fine. Nei minuti finali i mirtensi rischiano di subire il 3-2 ma il palo interno salva il risultato. Prima del triplice fischio Luciani da centrocampo vede il portiere fuori dalla sua area, calciando colpisce il palo. Termina così 2-2.

Le dichiarazioni

Il ds mirtense Alessandro Pieroncini: «Per quello che si è visto in campo il risultato è giusto. Peccato perché potevamo portare a casa la vittoria ma siamo usciti dalla gara a venti minuti dalla fine».