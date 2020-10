Un autogol punisce il Poggio Mirteto sul campo del Castrum Monterotondo: 1-0. Domenici: «Creato ma non finalizzato»

RIETI - Il Poggio Mirteto non trova i tanto attesi tre punti: sul campo del Castrum Monterondo è 1-0 per gli eretini. Sfortunati i mirtensi che vanno sotto per un autogol.

Il match

Partita equilibrata nel corso del primo tempo. Poche le occasioni degna di nota da parte delle due compagini. Sul fronte mirtense è Nobili ad avere la palla più importante per il vantaggio ma senza sfruttarla al meglio.

La ripresa è a tinte biancorosse: il Poggio Mirteto domina il campo non sfruttando occasioni da gol imperdibili. Marcelli, Luciani e Odiki provano a trovare il vantaggio che però non arriva. Sul più bello la beffa: sugli sviluppi di un corner arriva un presunto fallo su Odiki che fa autogol. Poggio Mirteto ancora sfortunato.

Il commento

Mister Antonio Domenici: «Abbiamo creato più di cinque occasioni da gol senza concretizzare. il valore della squadra è importante e sono certo che con il lavoro la rotta cambierà. Adesso testa a Guidonia dove vogliamo fare i tre punti e ci proveremo con ogni energia».

