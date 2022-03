La Bf Sport espugna 3-2 il campo del Castrum Monterotondo e vola agli ottavi di Coppa. Gentili: «Bella reazione»

RIETI - La Bf Sport nel segno del giovane Sestili. Al Pierangeli di Monterotondo, nella gara valida per il terzo turno di Coppa, la Bf Sport sorpassa per 2-3 i padroni di casa del Castrum e volano agli ottavi di finale. I reatini la riprendono nel finale con Sestili che regala ai suoi un successo fortemente voluto e sperato.

La gara

Parte bene la Bf Sport che nel primo quarto d’ora tiene bene il pallino del gioco. Al 20’ alzano la testa i padroni di casa che alla prima occasione fanno male: Gambacorta dopo aver vinto due contrasti, sulla sinistra del limite dell’area di rigore batte Pezzotti siglando l’1-0. Prosegue il forzing del Castrum e reatini si salvano sul filo del rasoio: un palo e un gol annullato per fallo sull’estremo difensore ospite tengono il risultato a galla.

Nella ripresa si fa vedere presente la Bf Sport: prima un paio di occasioni poi Cavallari dal limite insacca la sfera per il gol che riporta la gara in equilibrio. Nel momento migliore è di nuovo vantaggio Castrum: Scarafile approfitta di una disattenzione difensiva per mettere dentro il gol del 2-1. Nel finale sale in cattedra Sestili: il giovane prima fa 2-2 su azione poi sugli sviluppi di un corner fa, di testa, il 2-3.

Le dichiarazioni

Il tecnico Fabio Gentili: «Una vittoria che fa morale dopo la sconfitta riportata nell’ultima uscita in campionato. Siamo andati sotto per due volte ma i ragazzi sono stati bravi a riprenderla dimostrando carattere. La Coppa sta diventando sempre di più un obiettivo, abbiamo l’organico per affrontare nel migliore dei modi entrambe le competizioni».