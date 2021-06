Rieti, pari in rimonta nel recupero a Castelnuovo Vomano: 1-1 grazie a Esposito. In campo i 2003 Falilò e Nobile

RIETI - È un Rieti che non si arrende e nei minuti di recupero trova un pareggio anche un po’ stretto. Termina 1-1 la sfida in casa del Castelnuovo Vomano. Un punto poco utile in termini di classifica ma che fa vedere un Rieti sempre presente sul match. Sabato l’ultima partita del campionato, allo Scopigno è ospite la Matese.

La cronaca

Mister Raffaele Battisti costretto a qualche novità negli undici messi in campo. Nella penultima giornata del girone Tiraferri indossa la fascia di capitano al posto di Tirelli in panchina. Gualtieri titolare insieme ai due giovanissimi (2003) Nobile e Falilò. Assenti per squalifica Zona, Marchi e Scognamiglio mentre gli infortunati sono Tommasone e Galvanio. Esposito e Signate, non in perfetta forma, sono presenti nella panchina del Rieti.

Il primo squillo è proprio del Rieti: al 26’ D’Alessandris, sugli sviluppi di un corner, si ritrova la sfera perfettamente sui piedi all’interno dell’area piccola. Il numero nove reatino non riesce ad angolare e trova una grandissima parata di Oliveri che con buoni riflessi intuisce a devia in angolo.

Al 32’ sono sempre gli amarantocelesti a farsi vedere in avanti: Tiraferri crossa in area per Vari che di testa sfiora il palo. Al 38’ ecco ancora un’ottima giocata degli ospiti: Nobile prima salta un uomo poi lascia per Vari. Dagli undici metri, come un calcio di rigore in movimento, il dieci reatino prova ad angolare una conclusione rasoterra, importante la risposta di Olivieri.

La ripresa inizia sulle stesse fila del primo tempo. Al 10’ dopo un uno-due con Vari, Mattei entra in area, il reatino a tu per tu con Olivieri non riesce a trovare l’angolo giusto, il numero uno del Castelnuovo intuisce ancora e mette in angolo.

Al 16’ ecco la prima occasione dei padroni di casa: su un corner la sfera arriva su Fagioli che in rovesciata non trova la porta ma il suo compagno Morganti, a un metro da Scaramuzzino il giovane spedisce la palla sopra la traversa.

Al 19’ sulla seconda occasione più importante del Castelnuovo arriva il vantaggio: su azione personale Stefano D’Egidio riesce a superare tutta la difesa reatina per poi mettere la palla in rete. I padroni di casa risultano essere più incisivi nelle palle create.

Al 40’ il Castelnuovo Vomano rimane in dieci: dopo aver spinto Giannetti su di una palla che stava uscendo sul fondo, Fagioli riceve il secondo cartellino giallo della gara e viene espulso. Un minuto più tardi Tunkara impegna Oliveri dopo una grande rovesciata.

Nel 4’ dei 6’ minuti di recupero ecco il meritato vantaggio del Rieti: prima recupera palla d’Alessandris, forse con un fallo su D’Egidio molto contestato dai padroni di casa, poi la sfera giunge su Esposito che all’interno dell’area di rigore salta un uomo e conclude sotto le gambe di Olivieri finalmente battuto. È 1-1.

Il tabellino

Castelnuovo Vomano (4-3-3): Olivieri 7; Sanseverino 6 Ndoye 6, Morganti 6,5, Foglia 6; Basilico 6 (1’st Lo. Emili s.v. 30’st Gentile s.v.), Loviso 6, M Porrini 6 (9’st Le. Emili 6); Manari 7 (37’st Verdesi s.v.), Faggioli 5, Di Ruocco 5 (9’st D’Egidio 7). A disp.: G. Porrini, Olivi, Ioannone, Cellucci. All.: Di Fabio 6,5.

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino 6; Gualtieri 6 (22’st Prandelli s.v.), Giannetti 6, Montesi 6; Tiraferri 6, Mattei 6 (18’st Tirelli s.v.), Falilò 6 (26’st Tunkara s.v.), Sadek 6, Nobile 6 (1’st (Esposito 6); Vari 7 (37’st Signate s.v.), D’Alessandris 7. A disp.: Saglietti, Magliozzi, Orchi, Parente. All.: Battisti 7.

Arbitro: Olmi Zappilli di Mantova 6 (Massari-Alessandrino).

Marcatori: 19’ st D’Egidio, 49’ st Esposito.

Note: gara a porte chiuse. Al 40’st espulso Faggioli (CV) per doppia ammonizione. Ammoniti: Sadek (R), Tiraferri (R). Calci d’angolo: 5-4 per il Rieti. Recupero: 1’pt, 6’st.

Gli altri risultati (16^ di ritorno)

Città di Campobasso-Fiuggi 1-1

Vastogirardi-Recanatese 2-2

Castelfidardo-Olympia Agnonese 4-0

Cynthialbalonga-Tolentino 1-1

Matese-Pineto 1-1

Montegiorgio-Aprilia 0-0

Notaresco-Real Giulianova 1-2

Vastese-Porto Sant’Elpidio 1-0

La classifica

Città di Campobasso 72 (33 gare giocate)

Notaresco 63 (33)

Pineto 53 (33)

Cynthialbalonga 53 (33)

Matese 53 (33)

Castelfidardo 52 (33)

Vastese 48 (33)

Castelnuovo Vomano 47 (32)

Montegiorgio 46 (33)

Recanatese 44 (32)

Rieti 44 (33)

Aprilia 42 (33)

Fiuggi 40 (33)

Vastogirardi 40 (33)

Tolentino 37 (33)

Real Giulianova 33 (33)

Porto Sant’Elpidio 14 (33)

Olympia Agnonese 14 (33)