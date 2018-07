di Raffaella Di Claudio

RIETI - Identificato e denunciato l’aggressore del bar di Santa Maria in Legarano, frazione di Casperia. È un trentenne di origini cingalese che lavora come collaboratore domestico per una famiglia del posto.



I carabinieri della stazione di Casperia dopo aver attentamente visionato i filmati registrati dalle telecamere esterne, da alcuni elementi, hanno pensato che si potesse trattare del giovane badante.



La conferma è arrivata dalla perquisizione domiciliare, nell’abitazione dove risiede insieme ai datori di lavoro, i militari hanno trovato le scarpe con alcune gocce di sangue, mentre nascosti dentro a una cisterna in cemento della cantina c’erano la felpa e il passamontagna.



Probabilmente voleva compiere una rapina, ma ha desistito dopo aver aggredito, con un colpo alla testa, la barista.

