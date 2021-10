Casperia, rotta la conduttura principale del gas. Evacuate case e scuole, chiusa la strada provinciale

Martedì 12 Ottobre 2021, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 17:45

RIETI - Durante i lavori sulla linea è stata accidentalmente rotta la conduttura principale del gas in via Guglielmo Marconi a Casperia. Predisposta l’immediata evacuazione delle scuole primaria, media e dell’infanzia con tutti i bambini messi in sicurezza nel punto raccolta istituito nel parcheggio. Evacuate anche le abitazioni che affacciano su via Guglielmo Marconi e chiusa al traffico la strada provinciale che conduce al paese. Interrotti i flussi di gas e energia elettrica. Nel centro abitato sono arrivati i tecnici dell’Enel, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto, i carabinieri del comando stazione di Casperia e volontari della protezione civile di Casperia.