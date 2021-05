Casperia, muore allevatore di 68 anni

RIETI - Va in montagna per controllare i suoi cavalli, viene colto da malore e muore. Quinto Petrucci, allevatore 68enne originario di Casperia e residente a Roccantica, è deceduto questa mattina per cause in corso di accertamento (l'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale). Si trovava in località Il Colle, sulle montagne che sormontano l'abitato di Casperia. Il suo corpo riverso a terra, lungo la strada, è stato rinvenuto da una signora che abita in un casale al culmine della montagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casperia, i forestali di Contigliano e gli operatori del 118.

