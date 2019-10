RIETI - Dalla verde Sabina all’isola magica di smeraldo. Casperia chiude le valige e vola nel cielo d’Irlanda, a Killarney, per il primo gemellaggio della sua millenaria storia. Tutto ha avuto inizio nel 2010 con l’associazione culturale Radici Sabine, ideatrice di “Casperia Festival” e “Notte d’Irlanda” che, mossa dalla passione per la cultura e musica irlandese, porterà il comune di Casperia al gemellaggio con la cittadina di Killarney, una delle più importanti mete turistiche dell’isola verde.



