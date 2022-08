Lunedì 29 Agosto 2022, 00:10

RIETI - Anche Casperia piange la tragica scomparsa di Alberto Balocco, l’imprenditore piemontese morto venerdì scorso, colpito da un fulmine insieme a un suo amico mentre era con la mountain bike sulle montagne torinesi. Alberto Balocco presidente e amministratore delegato della omonima industria dolciaria, così come era stato il padre Aldo (il creatore del famoso panettone mandorlato Balocco) morto nel luglio scorso era “il signor Balocco”. Era molto legato a Casperia divenuto il “Paese del signor Balocco” dopo che nel 2014 vi furono realizzati una serie di fortunati spot pubblicitari che trasformarono per l’occasione il paese in un fiabesco borgo innevato, dove i bambini aspettavano genitori e nonni per gustare il famoso mandorlato prodotto dalla casa dolciaria di Fossano, in provincia di Cuneo. Davanti l’Ufficio turistico del paese, oggi c’è un enorme cartello che richiama lo spot con le immagini che successivamente furono esposte anche all’Expò di Milano.

I funerali. Nel giorno del funerale (oggi alle 15.30) dell’imprenditore, il sindaco di Casperia Marco Cossu ricorda il legame affettivo del paese con l’industria dolciaria dopo gli spot realizzati in Sabina. «Essere stati scelti, ai tempi, dalla Balocco per realizzare spot pubblicitari dei loro prodotti conosciuti a livello internazionale - spiega Cossu - rappresentò per noi motivo di vanto e orgoglio. Un’importante vetrina a livello nazionale con gli spot che passarono su tutte le televisioni. Ricordo che il paese partecipò attivamente mettendosi a disposizione della società che effettuò le riprese per le pubblicità di panettoni, pandori e biscotti in un centro storico già conosciuto per essere Bandiera Arancione del Touring Club e che, per l’occasione, assunse connotati fiabeschi ricreando le atmosfere natalizie necessarie alla riuscita degli spot col risultato finale che fu eccezionale. La scomparsa del dottor Balocco ci rattrista sia per il modo tragico come è avvenuta sia per il legame di affetto che si era creato negli anni con la sua industria e il nostro borgo che resterà per sempre il Paese del signor Balocco».