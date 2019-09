RIETI - La Casertana passeggia sulle rovine del Rieti nella serata più buia per i colori amarantocelesti. Al "Pinto" di Caserta va in scena una debacle tutta racchiusa nel 6-1 finale per la Casertana. Sei gol subiti tutti nel primo tempo, almeno tre dei quali da errori troppo evidenti. Difficile dare un senso logico ad una partita che dura praticamente dieci minuti.

LA PARTITA

Al 5' la Casertana è già in vantaggio: cross su calcio di punizione dalla sinistra di Zito e Castaldo che sul secondo palo infila di piattone l'1-0. Proprio Castaldo e Starita si prendono la scena e devastano completamente la retroguardia del Rieti. All'11 arriva anche il raddoppio: proprio Starita sbuca alle spalle della difesa ed insacca dopo un cross dalla destra. Il Rieti è allo sbando, nonostante Mariani si affidi agli stessi uomini che avevano fatto tremare il Bari, con l'unica eccezione di Marino in sostituzione dello squalificato Tirelli. Il primo tempo horror però ha altre puntate: al 23' Pegorin esce in ritardo e commette fallo da rigore, Castaldo dal dischetto non perdona ed insacca il 3-0. Al 29' i falchetti servono anche il poker: palla persa dal Rieti in uscita, Starita ringrazia, recupera e di destro fulmina Pegorin per il 4-0. I padroni di casa hanno un piccolo calo e Marcheggiani ne approfitta: l'attaccante amarantoceleste recupera un pallone sulla trequarti e batte di sinistro Crispino al minuto 33 per il 4-1.



Il disastro però è completo: al 36' Starita fa tutto bene sulla destra e serve in area per l'accorrente D'Angelo, che fa 5-1, poi al 40' Pegorin si fa sfilare il pallone da Castaldo che insacca a porta vuota il definitivo 6-1. La partita finisce qui, perché nella ripresa i ritmi sono da allenamento e la Casertana ha tempo di colpire anche un palo con Zito, unica vera azione da mettere in cronaca a parte i cambi, con i due tecnici che danno spazio ai giovani. Male, malissimo il Rieti, nell'atteggiamento e nell'approccio, nella mentalità e nella convizione. La Casertana passeggia, e non bastano le assenze, pur pesantissime, di Marchi e Tirelli a giustificare la serata di gran lunga più brutta della storia in serie C del club. Ora però viene la parte difficile: rimettere insieme i cocci in vista di un'altra sfida da bollino rosso, quella in casa contro il Potenza. I numeri sono impietosi: sei sconfitte in altrettante gare ufficiali e 13 gol subiti in quattro gare di campionato. Difficile aggiungere altro.

IL TABELLINO

Casertana (3-5-2): Crispino; Longo (50’ Ciriello), Silva, Caldore; Zito (81’ Paparusso), Laaribi (72’ Matese), Santoro, D’Angelo, Adamo (81’ Lezzi); Starita (50’ Cavallini), Castaldo. A disp.: Gonzalez, Starita, Zivkovic, Galluzzo, Varesanovic, Gambino, Longobardo. All.: Ginestra

Rieti (3-5-2): Pegorin; Marino (59’ Tiraferri), Aquilanti, Gigli; Esposito (90’ Del Regno), Palma (82’ Arcaleni), Zampa, Zanchi, Guiebre; Marchegiani, Beleck (82’ Bartolotta). A disp.: Addario, Bellopede, De Sarlo, De Paoli, Granata, Lazzari, Sette. All.: Mariani

Arbitro: Collu di Cagliari

Marcatori : 5’ Castaldo (C), 11’ Starita (C), 23’ Castaldo (C) (r), 29’ Starita (C), 33’ Marcheggiani (R), 36’ D’Angelo (C), 40’ Castaldo (C).

Note: ammonito Bartolotta (R)

Ultimo aggiornamento: 23:22

