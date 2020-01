© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 6-1 dell'andata con cui la Casertana umiliò letteralmente il Rieti, resta una macchia indelebile nella storia calcistica del club amarantoceleste, che domani si ritroverà nuovamente di fronte Castaldo e soci, per una rivincita complicata da mettere in atto ma non impossibile.La formazione campana, infatti, arriva alla sfida dello "Scopigno" con quattro defezioni pesanti: quelle di Zito e Starita, per esempio, ma anche quelle di Longo e Rainone. Un poker di indisponibili che mettono in seria difficoltà il tecnico Ciro Ginestra, consapevole di dover fare i conti con un Rieti tutt'altro che in disarmo, nonostante una classifica più che deficitaria.L'ultima vittoria dei rossoblù, peraltro, risale all'8 dicembre scorso, in quello stesso "Liberati" di Terni dove mercoledì la truppa di Beni pur perdendo ha dato segni di vita. Da allora solo pareggi (e consecutivi) e una sconfitta e un piazzamento playoff che per il momento è lontano un punto, ma che va recuperato quanto prima per non rischiare di perdere il treno giusto.A Rieti, domani, sarà ancora 3-5-2, con Cerofolini tra i pali, Silva, Caldore e Ciriello in difesa (dove non è da escludere l'utilizzo sin dal primo minuto del neoacquisto Petta), centrocampo guidato da D'Angelo, Santoro e Varesanovic, con Paparusso e Origlia esterni, mentre in attacco Castaldo farà coppia con Floro Flores.