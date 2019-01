© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Rieti sogna il bis contro la Casertana. All’andata arrivò il primo squillo in campionato all’ultimo respiro e domenica i laziali vogliono ripetersi, approfittando anche del trend negativo casalingo dei campani che nelle ultime tre partite hanno racimolato un solo punto contro la Sicula Leonzio (1-1 con i rossoblu acciuffati al 90’), perdendo due gare contro Reggina e Monopoli (entrambe 0-1).Ci sarà per gli amarantocelesti l’esordio in panchina di Eziolino Capuano, l’ex di turno, colui che sedette sulla panchina campana nella stagione 2012-2013 ma, arrivato il 18 luglio, la sua esperienza durò appena tre giornate (un pareggio e due sconfitte) con l’esonero che arrivò troppo presto. Ci fu anche una fugace esperienza in panchina nell’estate del 2003 ma Eziolino, arrivato a luglio, ad agosto fece subito le valigie. A fine novembre del 2018 è stato ad un passo dal tornare a Caserta per la terza volta, al posto dell’esonerato Gaetano Fontana, ma alla fine tutto è saltato; anche in estate era stato molto vicino all’accordo. E ora con il Rieti è pronto a dare filo da torcere alla sua ex squadra.Nessun squalificato, due i giocatori in diffida con quattro ammonizioni a testa (dalla quinta scatta la squalifica, ndr): Angelo D’Angelo e Antonio Romano.Una stagione, quella della Casertana, condizionata dagli infortuni, molta la sfortuna 'piovuta' addosso ai rossoblu. Fuori dai giochi per tutta la stagione il portiere Danilo Russo e il difensore centrale Federico Pasqualoni, entrambi per rottura del crociato del ginocchio. Lungo lo stop anche per Antonio Meola che ha saltato le prime 14 gare di campionato per via di un guaio muscolare e da poco è tornato a pieno regime. Ma la stagione ‘disgraziata’ ha colpito anche Antonio Floro Flores, Antonio Vacca e Pasquale Rainone, entrambi fermi per più di un mese in stagione ma ora recuperati, ma anche Gigi Castaldo e Simone De Marco non sono passati indenni.I campani sono noni in classifica con 26 punti, in virtù di 6 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte (22 gol fatti e 18 subiti in complessivo). Ma in casa hanno un andamento lento, stessi punti del Rieti (13) tra le mura amiche, con 3 vittore, 4 pari e 2 sconfitte (12 reti segnate e 8 subìte).Il bomber è Gigi Castaldo con 7 reti, seguito da Antonio Floro Flores a 3.Quella della Casertana è una squadra costruita per puntare alla serie B, una rosa di categoria con gente come Antonio Zito, Antonio Vacca, Angelo D’Angelo oltre allo stesso Gigi Castaldo, tutti con lunga militanza in B, con Floro Flores che vanta molte presenze in A.Un unico precedente tra le due compagini che sorride ai laziali: all’andata finì 2-1 allo “Scopigno”. Al gol iniziale di Luis Alfageme (il Rieti può stare tranquillo perché è passato all’Avellino pochi giorni fa, ndr), ribaltarono il tutto Fabio Maistro e Giancarlo Gallifuoco, entrambi su calcio di rigore, con il gol decisivo dell’australiano, anche lui ormai un ex, arrivato al 95’.