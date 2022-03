Case occupate illegittimamente, l'avvocato reatino Marco Morelli relatore in Cassazione

RIETI - L'avvocato reatino Marco Morelli, esperto in materia civile, è stato scelto per far parte del tavolo dei relatori allestito in Cassazione in occasione di un convegno, in programma il 15 marzo, dedicato alle occupazioni illegittime, tema di strettissima attualità e del quale la cronaca si è occupata, anche di recente, in relazione a vicende eclatanti avvenute in diversa città italiane.

A organizzare l'incontro è stata la Scuola Superiore della Magistratura, struttura di formazione decentrata della Cassazione, e l'argomento che verrà trattato è di interesse non solo per i diretti operatori di settore, quali magistrati, avvocati, dirigenti e funzionari di enti pubblici, ma anche per il privato cittadino, spesso alle prese con occupazioni senza titolo di propri terreni o beni da parte di pubbliche amministrazioni. I lavori si svilupperanno dopo i saluti iniziali del presidente della Suprema Corte Pietro Curzio nonché del procuratore generale Giovanni Salvi.

Al tavolo dei relatori, oltre all'avvocato Morelli, chiamato a parlare di risarcimento danni da occupazione illegittima, si alterneranno giudici e docenti universitari.