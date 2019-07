ERRANTE – UNDER 17

RIETI – Ottavo posto per l’Under 17, quarta posizione per l’Under 15 e partecipazione per entrambe le squadre alla Coppa Provincia di Rieti. Sono questi i risultati del settore giovanile agonistico del Casali Poggio Nativo al termine della stagione 2018/2019. Soddisfatti Antonino Errante e Andrea Colantoni, allenatori rispettivamente dell’U17 e dell’U15 nell’annata da poco trascorsa. Con loro abbiamo parlato anche di idee e progetti per il futuro.«Nonostante le diverse difficoltà riscontrate durante l’anno, sono contento della crescita dei ragazzi. Rispetto all’inizio della stagione, ciascuno di loro ha fatto dei miglioramenti importanti. Per il prossimo campionato non ricoprirò il ruolo di allenatore per il Casali Poggio Nativo, club che saluto e ringrazio. Attualmente ho ricevuto proposte da varie squadre, ma non ho ancora deciso dove andrò».«I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria, affrontata in ogni occasione con il massimo dell’impegno e della determinazione. Ho avuto la fortuna di guidare un gruppo d’oro, composto da giovani educati e rispettosi. Confesso, però, che mi sarebbe piaciuto avere a disposizione qualche calciatore in più: giocare per un’intera annata con poche possibilità di ricambio non è stato facile. In merito al mio futuro, ancora non so se rimarrò ad allenare a Casali Poggio Nativo. Gli impegni lavorativi sono sempre più numerosi e pertanto devo valutare bene come procedere. Nel frattempo, ringrazio la società per la splendida opportunità concessami quest’anno».Francesco Boccacci, Filippo PilatiAndrea Sgrulloni, Damiano Pezone, Francesco Marella, Nicholas Vittori, Emanuele Bonaventura, Angelo Pitorri, William Griscioli.Valerian Apalategui, Federico Antonini, Alessandro Cicolani, Lorenzo Fioravanti, Diego Tulli, Cristian CulariuFrancesco Ippoliti, Leonardo Magi, Livio GodonoagaAngelo Selli, Tommaso InnocenziAli Akar, Haidar Akar, Laorentiu Farcas, Fabio Gherardi, Eleonora Anniballi, Leonardo FerociDaniel Lesyk, Leonardo Colantoni, Pietro Di Casimirro, Denis Ceccarelli, Daniele AlexeMarinaj Kledi (recentemente acquistato dalla Lazio) Matteo Esposito, Damiano Nobili, Cristiano Monaco, Lorenzo Guidi