© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Per chiudere bene il girone d'andata, dopo i due stop consecutivi di Agrigento e Trapani, la Zeus Npc deve rimettersi in corsa playoff e battere la Novipiù Casale: seconda forza del torneo e reduce dalla pesante sconfitta interna contro Torino. La Novipiù di Ferrari dove tra l'altro brillano gli ex Npc, Sims e Tomasini, forse è una delle formazioni più complete di questa serie A2 Ovest ed è stata in grado fin da subito di trovare equilibrio e continuità con una striscia importante di 6 vittorie consecutive.Di fronte ci sarà sicuramente un avversario più esperto della Npc, visto che nel proprio roster Ferrari può contare su giocatori di lunga militanza in serie A2 come capitan Martinoni, che è ancora il centro di riferimento sotto canestro o il regista Piazza, prelevato in corsa d'opera dopo l'infortunio di Valentini. Esperta anche la coppia di americani, Roberts-Sims, con coach Rossi che chiederà massima concentrazione per contrastare le fiammate di Sims, miglior terminale offensivo dei piemontesi con 17.3 punti di media. Tanta qualità anche tra gli esterni: Tomasini compare tra i migliori tiratori da 3 punti del girone, in cabina di regia per Ferrari c'è l'imbarazzo della scelta tra i validi Denegri, Piazza e Valentini. Completano il roster i riconfermati Cesana e Battistini, oltre all'under Camarà.