RIETI - È stato il colpo a sorpresa del mercato di gennaio amarantoceleste. Gianluca Carpani è il giocatore che non ti aspetti e che ha accettato immediatamente la proposta del Rieti. Decisivo il contributo di Eziolino Capuano: «Ringrazio il mister per aver creduto così tanto in me - sottolinea Carpani -. Mi ha convinto a venire qui alla prima chiamata che mi ha fatto. Conoscevo il suo carisma e il suo spessore e non ho esitato alcun istante nel seguirlo».Centrocampista ascolano del ’93, faceva gola a tante squadre di C, dopo le ultime 3 stagioni da protagonista in serie B con la maglia dell’Ascoli. Quel maledetto infortunio al ginocchio sinistro, operato a Perugia nel marzo scorso per la lesione del crociato e del menisco, è un duro colpo che il giocatore vuole dimenticare in fretta. L’Ascoli l’ha girato agli amarantocelesti in prestito secco, fino al 30 giugno, con la speranza che possa tornare al più presto ai suoi alti livelli.Il prestito scadrà dunque fra meno di quattro mesi e sarà molto difficile trattenerlo almeno un’altra stagione visto che i marchigiani puntano fortemente su di lui: «Quello che succederà a luglio non mi interessa. Ho questa grande occasione qui, sono molto riconoscente al Rieti e ai suoi tifosi e voglio sfruttare questi mesi al meglio. Ancora non ho i 90 minuti sulle gambe ma piano piano mi sto avvicinando al top della condizione».Contro la Vibonese un’espulsione incredibile, quando era in panchina: «Sono entrato in campo per festeggiare il gol dei compagni, ad un certo punto mi sono ritrovato solo, l’arbitro è venuto da me e mi ha espulso (doppio giallo, era già stato ammonito in precedenza). Non ci potevo credere, in genere questo regolamento non viene mai applicato. Mi è dispiaciuto molto non esserci contro il Trapani per via di questa squalifica assurda».Capuano ha puntato fortemente su di lui affidandogli le redini del centrocampo nel ruolo di regista. «Per me è un’assoluta novità giocare in quella posizione. Ad Ascoli sono sempre stato impiegato come mezzala destra. Da regista ci ho giocato solo da ragazzino. Ma devo dire che mi trovo molto bene in questo ruolo».Il gioco del Rieti passa soprattutto dai suoi piedi, è lui il primo incaricato a raccogliere la palla, ad andare incontro ai difensori per far partire l’azione in fase offensiva, a smistare i palloni, insomma il faro del centrocampo: «Non esageriamo, non mi sento il Pirlo della situazione. Tecnicamente posso ancora migliorare molto. Sono uno molto abile negli inserimenti, al quale piace correre molto, anche se fare il regista mi chiede un altro tipo di approccio alla partita. Sto prendendo molta confidenza e mi piace davvero questo ruolo. Però se capita, ogni tanto, qualche inserimento proverò a farlo lo stesso».Calciatore con il vizio del gol, dotato di una buona conclusione dalla distanza, lo testimoniano le 11 reti in 5 stagioni con la maglia ascolana, 4 delle quali in serie B. Col Potenza, magari, potrebbe arrivare la prima gioia personale. «Magari fosse, spero di segnare presto con la maglia del Rieti. Andrebbe bene anche un assist, quello che conta però è solo la vittoria della squadra. Vogliamo dare seguito a quanto di buono abbiamo fatto vedere con la Viterbese e raggiungere al più presto la salvezza».