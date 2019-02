© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Carnevale Santarofinaro in programma domani, 24 febbraio, è rimandato. Il forte vento odierno ha fatto riflettere gli organizzatori, che per evitare qualunque tipo di disagio hanno preferito rimandare l’appuntamento con i carri mascherati a domenica prossima, 3 marzo.Confermato invece il programma della sfilata, che quest’anno partirà dal parco di via Palmiro Togliatti vicino la Salaria, per proseguire poi in via Don Mario D’Aquilio, via I Maggio e via dello Sport. La manifestazione si concluderà con le premiazioni in piazza Pietro Nenni tra musica, balli, carri, maschere e con il gruppo Capoeira Topazio e le ballerine di samba.Vista l’alta affluenza prevista, è stata individuata un’area destinata al parcheggio in via dell’Industria, nel prato antistante il forno di Santa Rufina. Alla sfilata prenderanno parte i carri di Santa Rufina, ma anche di Pendenza, Monte San Giovanni, Antrodoco, Cantalice, e gruppi provenienti dalla bassa Sabina all’alta Valle del Velino.