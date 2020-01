RIETI - Il ritorno dei carri mascherati. Si veste di nuovo a festa dopo due anni di forzato e imprevisto stop il carnevale reatino e torna in città il corso mascherato che, negli anni passati, aveva conseguito sempre un grande successo di pubblico e critica.



L’appuntamento è fissato per domenica 23 febbraio, l’ultima domenica di festa prima del martedì grasso e, soprattutto, dell’inizio della Quaresima. Il programma deve essere ancora definito, ma già sono emersi alcuni dettagli sull’organizzazione dell’evento.



