Carlo Susini torna ad allenare dopo 15 anni: ripartirà da Tivoli al posto dell'altro ex Rieti Pascucci

RIETI - Ricordarte Carlo Susini? L'ex allenatore del Rieti, che ha guidato il club amarantoceleste dal 1999 al 2003, da ieri è tornato in sella a una squadra dopo quindici anni dalla sua ultima panchina. Il bancario capitolino, infatti, ha preso il posto di Carlo Pascucci (altro ex Rieti) alla Tivoli calcio che domenica scorsa ha blindato il primato nel campionato regionale di Eccellenza e che ora si giocherà l'approdo in serie D attraverso la coda playoff.



Di Susini allenatore si erano perse le tracce dopo le esperienze reatine e viterbesi, per ritrovarlo alla Salernitana nelle vesti di direttore generale, un ruolo lasciato nel 2014 con l'arrivo di quell'Angelo Fabiani che a Rieti ricordano ancora.