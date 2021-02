Sei detenuti positivi nel carcere di Vazia, tamponi a tappeto della Asl a tutto il personale presente

RIETI - Sei detenuti del carcere di Rieti sono risultati positivi dopo uno screening a tappetto effettuato dalla Asl presso il carcere di Rieti in questa settimana e che ha coinvolto, oltre ai detenuti, anche personale della polizia penitenziaria, dipendenti amministrativi e asuliari che lavorano nella struttura di Vazia.

I detenuti risultati positivi sono ora tutti in isolamento, nessuno di loro ha necessità di essere ricoverato, la maggior parte è asintomatica. Nel carcere sono però stati attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario, così come in altri precedenti casi che si erano verificati in questo ultimo anno nel carcere di Vazia.

Si è proceduto inolte alla sanificazione di tutti i locali. In queste ore, la Asl sta procedendo ad ulteriori tamponi al personale carcerario cche non era presente durnte l'effettuazione del precedente screening.

