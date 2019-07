RIETI - I carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto intimano l'alt in via Garibaldi a Passo Corese, lui accelera e getta un involucro da finestrino. I militari riescono a bloccare l'auto in corsa e scoprono che l'uomo, M.G. di origini macedoni, aveva provato a sbarazzarsi di 96 grammi di hashish. In macchina ne aveva altri tre della stessa droga e un bilancino di precisione. Per lui si sono aperte le porte del carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA