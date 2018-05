di E.F.

PASSO CORESE - Non concesso dalla difesa il consenso per il rinnovo dell'istruttoria dibattimentale. Bisognerà dunque riascoltare i vari testi nel processo a carico del 23enne V.F.S. che, in una notte di follia a Passo Corese, si scagliò contro due carabinieri causando diverse lesioni a un maresciallo. All'origine della vicenda attriti, dissapori e litigi continui da parte del giovane e della propria madre con una famiglia dello stesso condominio per spazi auto, pertinenze comuni e piccole rivalse di vicinato....