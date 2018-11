RIETI - Carabiniere della stazione di Magliano Sabina, fuori servizio, arresta due spacciatori. E' accaduto a Otricoli, in provincia di Terni.



I due ventenni, residenti in provincia di Perugia, erano andati a fare rifornimento nel comune ternano e , dopo essere stati notati e fermati dal carabiniere fuori servizio, sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 31 grammi di ecstasy. © RIPRODUZIONE RISERVATA