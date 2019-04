© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Questa salvezza equivale a vincere un campionato». Inizia così la conferenza stampa di Eziolino Capuano, al termine di Bisceglie-Rieti. Parole che il tecnico amarantoceleste a più riprese aveva preannunciato nelle ultime settimane, sottolineando proprio il peso specifico che l'obiettivo avrebbe avuto in una piazza che dopo le vicissitudini d'inizio stagione, si è aggrappato al carisma e all'esperienza di Capuano per tentare di conservare la serie C.«Una salvezza raggiunta grazie a questo gruppo di ragazzi straordinari - continua Capuano - che mi ha regalato una delle più grandi soddisfazioni della mia carriera. Voglio dedicare questo successo a tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e che hanno sempre creduto in noi, alla famiglia Curci per gli sforzi che ha fatto per mantenere il Rieti in questa categoria e a tutti i collaboratori della dirigenza, Di Santo, Pezzotti e Gianni. Grazie a tutti per aver raggiunto un obiettivo impensabile, sono onorato di aver fatto tutto questo da allenatore del Rieti».