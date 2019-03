RAFFAELE SODDISFATTO

RIETI - «La differenza tra noi e loro? Carlos França». Come sempre diretto e "senza filtri", il tecnico del Rieti, Eziolino Capuano fa la disamina della sfida del "Viviani" ed incorona il brasiliano, autore del gol che ha deciso la sfida di Potenza. «Onore e merito a chi ha un giocatore così, un colpo di testa perfetto: certo, forse potevamo evitare che Guaita mettesse quel pallone a centro area, ma è altrettanto vero che Carlos è andato in cielo ed è riuscito a piazzarla laddove Marcone proprio non poteva arrivare».Ma per Eziolino Capuano quella odierna non è stata di certo una partita come tutte le altre: lui a Potenza - o giù di lì - ci è di fatto cresciuto: nato a Salerno, ma vive a Pescopagano ad un amen da quello stadio "Viviani" dal quel è uscito sconfitto, ma tra gli applausi della "sua" gente. «Tornare in questo stadio dopo dieci anni - dice - ed essere accolto in questo modo, oltre a far passare in secondo piano la partita, ti ripaga moralmente dei sacrifici fatti per questa città, per questa gente».Dopo i ringraziamenti e l'amarcord, Capuano torna a parlare della partita e lo fa con la solita oculatezza e la solita obiettività. «Perdere al 90' fa male, perché meritavamo di uscire dal campo con un risultato positivo - dice il tecnico del Rieti - soprattutto se ripenso che qualche istante prima del gol di França, l'occasione più nitida e più clamorosa di tutta la gara era capitata sui piedi di Marchi. Nel complesso abbiamo giocato, a mio avviso, una buonissima partita, maschia ma corretta, costringendo il Potenza a variare modulo per ben quattro volte: questo sta a significare che i ragazzi in campo rispettano i codici (quando Capuano parla di "codici" si riferisce agli schemi, ndr) che gli vengono assegnati e sono convinto che questa sia la strada giusta per ottenere quello che vogliamo: la salvezza».Gioisce il suo dirimpettaio, Giuseppe Raffaele, che al termine di una sfida che, se non fosse stato per l'asse sudamericano Guaita-França, stava per concludersi esattamente come lo scorso13 maggio (0-0 nella gara inaugurale della Poule Scudetto). «Sapevamo che il Rieti sarebbe venuto a Potenza per giocare la sua gara accorta - spiega Raffaele in conferenza stampa - e per questo abbiamo provato, nella ripresa, a sorprenderli rendendo il nostro gioco più arioso, più in profondità. Il gol? E' un'azione che spesso quest'anno ci siamo ritrovati a commentare: un bel gol perché Carlos era marcato bene, ma nonostante tutto è riuscito a staccare col tempo giusto e piazzare questo pallone dalla parte opposta al portiere. Obiettivi? Siamo nella pancia della classifica, dobbiamo restarci»."Rieti non perde mai". A scriverlo sono i nove tifosi del Rieti che questa mattina, alle prime luci dell'alba, si sono ritrovati davanti lo stadio "Manlio Scopigno" e con la passione per la squadra della loro città, si sono messi in viaggio verso Potenza, dove per 90' filati hanno sostenuto la squadra, a dispetto degli oltre 6mila potentini presenti al "Viviani". L'ennesimo atto d'amore nei confronti di giocatori, staff e società, che dall'inizio della stagione ad oggi, ha visto la tifoseria reatina sempre (o quasi) presente nei settori ospiti degli stati di mezzo Meridione.