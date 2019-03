RIETI - «Questo gruppo mi meraviglia ogni giorno di più: la vittoria è solo merito loro». Occhiali a specchio e petto in fuori, Eziolino Capuano si siede sulla scrivania della sala stampa con la consapevolezza di aver fatto compiere al Rieti, un altro passo importante verso la salvezza, attraverso una prestazione maiuscola, sia sotto l'aspetto tecnico, che caratteriale.



LA FORZA DEL GRUPPO

«Sono contento per i ragazzi - è la prima sottolineatura di Capuano - perchè oggi hanno giocato una gara di intensità e di livello altissimo, contro un avversario di caratura. E' stata, inoltre, la partita in cui abbiamo creato più palle-gol, riuscendo ad aggredire il loro primo giro-palla tenendo sempre una pressione altissima. Per fare questo ci vuole coraggio: e sono stato di parola rispetto a quanto detto alla vigilia e cioè che abbiamo giocato per vincerla».

CRESCITA ESPONENZIALE

Ma quello che più lascia soddisfatto Capuano, al netto dei 3 punti, ovviamente, è la crescita e la maturazione del collettivo. «Un po' mi meravigliano - dice - perché in fin dei conti siamo una banda di ragazzini, ma il merito lasciatemelo dire, è solo il loro che nell'arco della settimana lavorano duro e i frutti prima o poi arrivano». Se non fosse stato per quel gol di França a pochi minuti dal 90', il Rieti avrebbe centrato il sesto risultato utile delle ultime 7 gare, ma per Capuano quel ko è già dimenticato.

«Peccato perché non meritavamo di uscire battuti, ma alla fine come vedete, il lavoro paga. Visto Tommasone? Era stato messo lì per aggredire Celiento e non gli ha dato respiro. E Garofalo? Quando è entrato è stato stratosferico, ha giocato da veterano, come il resto della squadra. E poi tutta questa gente allo stadio, che non si vedeva da tempo: sono davvero contento, gli abbiamo regalato 6 punti nelle ultime due gare casalinghe battendo Viterbese e Catanzaro».

UN GOL "PREANNUNCIATO"

Un retroscena: qualche istante prima del corner dal quale è maturato il gol di Gigli, Capuano dalla panchina aveva gridato alla squadra: «Ci vuole coraggio...». Neanche il tempo di girare lo sguardo verso la bandierina, che lo spiovente di Maistro finisce sulla testa del capitano, che fa esplodere lo "Scopigno". «Sì è vero, me lo sentivo: perché un allenatore è come un cardiochirurgo, sa esattamente quando uno sta per rinvenire, ma anche quando uno sta per morire. Diagnosi perfetta e gol meritato».

CLASSIFICA CHE SORRIDE

Ora la classifica recita: Rieti 28 punti, Paganese (ultimo) con 12, un +16 che potenzialmente è un +13 perché i campani devono ancora incassare il 3-0 col Matera, ma Capuano non si limita di certo ai "conti della serva" per capire quando arriverà la salvezza aritmetica. «Con questa vittoria siamo più vicini al Paradiso - dice ricordando la frase pronunciata in conferenza stampa - ma vi posso assicurare che non vedrete mai i miei giocatori con l'asciugamano al collo e l'abbronzante in mano perchè lavoreranno fino all'ultimo giorno».

GIGLI, PAROLA DI CAPITANO

La prima volta non si scorda mai. E' un detto che vale in ogni campo, per qualsiasi cosa. E vale pure per capitan Gigli, che dal suo arrivo a Rieti ad oggi, mette a segno il suo primo gol in amarantoceleste. «Un'emozione indescrivibile, dopo una prima parte di stagione non proprio felice - ammette il capitano - Ma quella di oggi è stata una vittoria importantissima, che ci da morale e soprattutto dà continuità alle prestazioni, nonostante la sconfitta di Potenza. E' vero, siamo con mezzo piede nella salvezza, ma è anche vero che l'attuale +16 diventerà un +13 perché la Paganese dovrà prendere i tre punti del Matera e noi dobbiamo lottare fino alla fine e non badare a queste cose perché è bene non porsi limiti. Il gol? Lo abbiamo provato più volte in allenamento, perché con Capuano durante la settimana lavoriamo molto sulle palle ferme. Personalmente invece, credo di poter dire senza rischio di essere smentito, che con il mister sto crescendo molto sotto ogni aspetto».

MPASINKATU

Ex in...tribuna, il diesse Malu Mpasinkatu si gode questa vittoria. «Soddisfazione immensa - asserisce - non solo a livello personale, ma anche societario. Abbiamo vinto contro un avversario programmato per altri obiettivi: oggi ha vinto tutta Rieti, dalla città, alla società, dai giocatori, allo staff. Credo che dopo il derby con la Viterbese, battere anche il Catanzaro denota una crescita esponenziale sia sotto l'aspetto caratteriale, che dal punto di vista tecnico. L'arbitro? Io non giudico mai il loro operato, mi limito al calcio giocato. Oggi è stata una gara tra due squadre guidate da due numeri uno di questa categoria e sono sicuro che alla fine il Rieti ha vinto con merito. E queste vittorie servono soprattutto ad accrescere autostima».

AUTERI MASTICA AMARO

Terzo ko di fila, invece, per il Catanzaro, che a fine gara viene chiamato "a rapporto" dagli oltre duecento tifosi calabresi presenti in curva. Una sconfitta mal digerita pure da Gaetano Auteri, tecnico dei giallorossi, che sposta l'attenzione sul "non rispetto delle regole" attribuendo lo 0-1 dello "Scopigno" più a responsabilità della terna arbitrale, che non ai suoi giocatori.

«Non abbiamo fatto una brutta partita - dice Auteri - ma probabilmente non abbiamo sfruttato appieno le occasioni create. Ma oggi di calcio in campo se n'è visto davvero poco: tanti contatti fisici, palloni allontanati, un campo sul quale era impossibile giocare e poi tutta quella gente a bordo campo che parlava e si lamentava... Una sconfitta immeritata, perché agonisticamente abbiamo tenuto bene il campo e nel computo delle occasioni abbiamo solo avuto il torto di non averle concretizzate. Ma ripeto: se quelli lì con il "vestitino giallo" (riferito agli arbitri, ndr) non sono in grado di far rispettare le regole, non si può parlare né di calcio, né tantomento di regolarità. Crisi? Ma quale crisi e crisi...». Dura da digerire.

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA