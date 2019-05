© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante l'ultima conferenza stampa di presentazione dell'anno, e forse l'ultima da allenatore del Rieti, più che mai, traspare il Capuano uomo, traspare il suo modo di vivere il calcio, e di cosa abbiamo significato questi mesi. Domani alle 18.30 il Rieti sarà di scena a Catania, ma questo argomento, inevitabilmente, passa al secondo piano.Capuano ha gli occhi lucidi, commosso, quando ripercorre le tappe di questa stagione, anche ripensando all'applauso ricevuto al PalaMalfatti: «Cosi mi fate commuovere - esordisce il tecnico - questo accade forse quando viene percepito che il valore dell'uomo supera quello dell'allenatore. I risultati aiutano, è chiaro. Non ho mai girato per Rietil, l'ho fatto negli ultimi giorni, la gente mi fermava per strada chiedendomi di restare. Questo mi rende orgoglioso, mi rendono orgoglioso questi ragazzi che mi sono entrati nel cuore. Capuano bisogna conoscerlo, non si può giudicare una persona da un video nato da un momento di arrabbiatura, io non ho mai barattato i miei valori, forse è questo che mi ha impedito di allenare altrove».Poi un dettaglio sull'incontro con Curci: «Lunedì ci sarà la cena prima del rompete le righe, sarà l'occasione per parlare. Se tutto questo attaccamento possa influire sulla mia permanenza? Da una parte si, perché questo mi rende orgoglioso, nella mia carriera e nelle mie scelte ha sempre prevalso il cuore. Poi però ci sono gli obiettivi sportivi, parlerò con la società per capire quale strada verrà intrapresa per il futuro, anche perché se non ci sarà comune accordo, proseguendo insieme si rischia di fare danno ad entrambe loe parti. Curci è una persona fantastica, che non ha nulla a che fare con questa categoria. Io però oggi voglio ringraziare una persona, quella che mi ha convinto ad arrivare qui, mai nella mia carriera avrei pensato di allenare Rieti. Il mio grazie va ad Andrea Gianni che mi ha convinto dandomi l'onore di conoscere questa città e questa gente».