RIETI - Con una salvezza già in tasca è quasi inevitabile. La conferenza stampa di Ezio Capuano alla vigilia della sfida di domani alle 15 contro il Monopoli è l'occasione per parlare di futuro. Il tecnico inizialmente non si sbilancia: «Non ho ancora parlato con la società, che ora è impegnata a trovare forze per la prossima stagione. Spero ci sarà un confronto dopo la partita di Catania».Esordisce così il tecnico campano che però, incalzato dalle domande, alla fine si sbottona: «Chiaro che a questo punto della carriera è normale avere ambizioni importanti, di vertice. In questo momento Rieti non può darmele, però è altrettanto chiaro che se poi mi confronterò con la società e i piani dovessero cambiare sarei ben felice di continuare ad allenare il Rieti, che è una delle pagine più belle del mio libro Cuore».Una parola anche su Curci: «Una grandissima persona, una delle più belle che io abbia mai incontrato nel mondo del calcio. Ha fatto sacrifici enormi prendendosi la squadra a stagione in corso, quasi un investimento al buio. Con i soldi di Fedeli potrebbe fare il Milan. Fedeli? Grandissima persona, ma con lui il pallone si sgonfia. Con il calcio non ha niente a che fare».Non si risparmia, come sempre, e non usa mezzi termini Ezio Capuano, che poi parla anche della sfida di domani al Monopoli: «Se ci sarà spazio per qualcuno che ha giocato meno? Credo che i regali si facciano alle giostre. Metto in campo la formazione che reputo migliore per vincere. Su questo sono sempre stato chiaro, la mia squadra giocherà fino alla fine. Probabilmente farò esordire un ragazzo che non ha mai giocato (probabilmente Barbini, ndr), per il resto come ho detto sceglierò la formazione migliore».