RIETI - «Primi 20' scandalosi, da voltastomaco, poi ho rivisto il mio Rieti. Non meritavamo di perdere». Come sempre, un Capuano senza filtri e soprattutto senza peli sulla lingua, fa una disamina post-gara attenta ed equilibrata, per alcuni tratti anche severa nei confronti dei suoi giocatori, ma a chi gli fa notare che non è stato lo stesso Rieti visto contro la Juve Stabia qualche settimana fa, risponde con un sorriso tra l'ironico e lo stizzito.«Il nostro inizio è stato da voltastomaco - ripete - nella nostra zona sinistra di difesa sembrava ci fosse acqua e sapone: non riuscivamo a contenere gli attacchi del Siracusa e da lì è nato il gol. Avrei potuto cambiare subito, ma siccome mi reputo un buon padre di famiglia, in quanto tale debbo preservare i miei "figli", di conseguenza ho aspettato l'intervallo per modificare alcuni aspetti tecnici e tattici ritrovando il mio Rieti. Va detto però, che a parte quella fase della partita, il Siracusa non ha fatto nulla, anzi ha cercato ogni pretesto per non giocare: ma ci sta, fa parte della contesa, però non venitemi a dire che non meritavamo per lo meno il pareggio».Capuano non vuole concedere alibi alla squadra, accetta la sconfitta pur motivandola e sui tanti imprevisti incontrati alla vigilia (ritardo aereo), Maistro febbricitante e le squalifiche di Marchi e Gigli, dice semplicemente. «Ricordiamocelo che siamo arrivati a Siracusa alle 4 di questa mattina e che purtroppo ci siamo trovati a dover gestire una squadra con tanti giovani e tanti assenti, ma nonostante questo, in campo siamo stati superiori, pur perdendo. La salvezza? E' tutta da conquistare, lo sapevamo che non sarebbe stato facile, ma ora resettiamo e da domani cominceremo a pensare al Rende».