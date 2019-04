© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – «Credo che con questa vittoria, il Rieti abbia ipotecato la salvezza». Stavolta Capuano si sbottona, getta la maschera, si gode il successo di Pagani e, tra un complimento ai suoi ed un rimarcare «le nefandezze della Lega» trova i modi giusti per far trapelare tutta la sua soddisfazione per quello che rappresenterebbe il suo quarto capolavoro consecutivo «dopo Arezzo, Modena e Samb».In effetti, con 33 punti, a +7 dal Bisceglie, che domenica riposerà rischiando di allontanarsi dal Rieti impegnato sia mercoledì a Siracusa nel recupero, che domenica in casa col Rende, ma soprattutto a +19 da quella stessa Paganese annichilita dal rigore di Cernigoi, impossibile fare finta di niente, impensabile parlare ancora di salvezza in bilico.«Abbiamo fatto una grossa prestazione – dice in apertura di conferenza stampa Capuano – non concedendo alcunché ad una Paganese che per certi versi mi ha sorpreso negativamente perché me l’aspettavo più aggressiva almeno sotto l’aspetto dell’agonismo».Una vittoria che Capuano lascia intendere di aver costruito “a tavolino” trovando il gol e le occasioni migliori proprio sfruttando il punto debole dell’avversario. «Vi assicuro che noi in settimana l’avevamo preparata proprio prendendo come riferimento la loro zona sinistra difendente, laddove poi siamo stati bravi a creare anche l’azione del rigore decisovo. Alla Paganese abbiamo concesso qualche traversone e forse qualche punizione dal limite di troppo, ma null’altro».A Capuano è piaciuta la caparbietà dei suoi, feroci su ogni pallone, sempre nel vivo dell’azione, mai remissivi.«Ormai non so più quali aggettivi usare per definire questi ragazzi – ammette il tecnico – Sotto la mia gestione abbiamo un rendimento da terzo posto e venire a vincere contro avversari che si giocano la sopravvivenza, credetemi, non è mai facile».Qualcuno, tra i giornalisti presenti in sala stampa, gli fa notare che forse il fallo di mano di Zanchi era netto e che l’infrazione andava sanzionata con il calcio di rigore: deciso Capuano nella risposta. «Dalla mia posizione non ero in grado di valutare, se me lo dite perché lo avete rivisto in tv vi credo, ma l’arbitro era lì a due passi, di conseguenza potrebbe averla giudicata involontaria avendo visto lo sviluppo dell’intera azione».Esaurito anche il capitolo degli episodi, Capuano conclude la conferenza stampa tornando a parlare del Rieti e di come ha confezionato l’ennesimo “capolavoro tattico” della stagione. «Volevamo vincerla – dice – ed il segnale alla squadra, gliel’ho voluto dare con le tre sostituzioni contemporanee, che mi sono servite per modificare alcuni aspetti tattici, allargare di più i loro esterni e trovare spazio in mezzo. Non ci siamo accontentati e siamo stati premiati».C’è ancora spazio per la polemica con la Lega e più precisamente col segretario generale Paolucci, ma Capuano ripete, fino alla noia, gli stessi concetti già ampiamente espressi in settimana.Poi è il momento di risalire sul pullman e tornare a Rieti: non c’è tempo per godersi i tre punti, perché mercoledì si vola a Siracusa, dove ad attendere gli amarantoceleste c’è una squadra che battendo la Vibonese (3-0) è anch’essa ad un passo dalla salvezza. Paradossalmente, un punto ciascuno potrebbe anche bastare e domenica col Rende il Rieti potrebbe ritrovarsi davvero in paradiso.