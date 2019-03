RIETI - Capuano, lo "stratega", Capuano il "capopopolo", Capuano il "valore aggiunto" di un Rieti inarrestabile, capace di mandare al tappeto un'altra big (la Reggina) attraverso una prestazione che ha rasentato la perfezione.



Novantacinque minuti (e mezzo) di assoluta perfezione tattica, una gara che ha messo in evidenza tutte le caratteristiche tecnico-tattiche di questo Rieti che in casa è già arrivato al suo terzo successo consecutivo ed ha eguagliato, ma migliorando (in fatto di rendimento) la mini-serie positiva fatta di tre risultati utili di fila conquistati tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio (2 vittorie e un pari rispetto a 2 pari e una vittoria).

Qualcuno gli fa notare che si è trattato di un capolavoro tattico, che in campo è esistito solo il Rieti, che la Reggina a confronto sembrava una squadra di basso cabotaggio, ma lui - Capuano - col suo solito savoir faire, impreziosito da un dress code da serie A, dirotta i complimenti altrove.

«Più che di capolavoro tattico - esclama Capuano al termine della gara - io parlerei di miracolo sportivo, sotto ogni punto di vista: abbiamo riportato gente allo stadio, abbiamo ricreato entusiasmo nell’ambiente, i risultati cominciano ad arrivare, di conseguenza credo che si possa affermare, senza rischiare di essere smentiti che questo Rieti non vince con avversari più blasonati perché è fortunato, bensì perché lavora quotidianamente sotto ogni aspetto, non tralasciando alcunché».

E dopo aver annichilito la Viterbese, impaurito il Potenza, abbattuto il Catanzaro e sfilato un punto alla Juve Stabia capolista, è toccato alla Reggina inchinarsi ai piedi degli amarantoceleste, grazie ad un pressing asfissiante sulle fonti di gioco calabresi e tanta intensità in ogni zona del campo. «Questa è una vittoria legittimata non solo dal gol - prosegue Capuano - ma anche da un rigore non concesso per fallo su Cernigoi, un altro nel primo tempo su Palma e altre due occasioni per raddoppiare. In due partite abbiamo subìto appena due conclusioni, una delle quali con tre metri di fuorigioco. Ma il merito di tutto questo sapete di chi è? Dei ragazzi e del mio staff: Capuano non ha bisogno di elogi, Capuano vuole solo portare questa squadra il più in alto possibile. E vi posso garantire che lotteremo fino al 97’ della sfida di Catania il 5 maggio prossimo, perché il Rieti in questo momento rappresenta uno spot per il calcio pulito a livello nazionale».

I... CUORI DI PALMA

Secondo gol stagionale per Giuseppe Palma, un colpo di testa "pesante" come un macigno, che vale tre punti e la consapevolezza di aver risolto una delle partite-chiave di questa fase della stagione. Un gol condiviso in tribuna con la sua fidanzata Carola, alla quale ha riservato il classico "cuore" a due mani.

«Si gliel'ho voluto dedicare perché mi sta vicino, mi supporta e mi incoraggia anche quando gioco di meno. Ma un calciatore sa di dover fare i conti anche con periodi meno brillanti. Questa vittoria è fondamentale per il nostro cammino, ma domenica a Pagani sarà decisiva».

DRAGO DELUSO

Tono dimesso, invece, per Massimo Drago, tecnico della Reggina, costretto a digerire un boccone amaro dopo i tre gol rifilati domenica scorsa al Catania e l'euforia per i 4 punti ottenuti in settimana dalla Lega. «Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata - ammette - lo avevo detto anche ai ragazzi in settimana. Le squadre di Capuano sono così, ti tolgono respiro e annullano le fonti di gioco avversarie. Troppi lancioni da dietro, che hanno condizionato la gara dei nostri attaccanti. La riduzione della penalizzazione? Non credo ci abbia condizionato negativamente, anzi ci avrebbe dovuto incentivare, ma il problema è che oggi va dato merito al Rieti di aver giocato meglio, di averci creduto di più e di aver trovato subito la chiave della partita: chiaramente quel gol preso alla fine del primo tempo ha un pò scombinato i piani, nella ripresa siamo andati meglio, ma purtroppo dobbiamo constatarela sconfitta».



