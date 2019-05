© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – E se fosse Eziolino Capuano il nuovo allenatore della Juventus? Ve lo immaginereste in panchina mentre chiede a CR7 di spingere sulla fascia o di supportare il lavoro offensivo di Gondo? Per l'Allianz Stadium sarebbe il delirio quando ad passaggio sbagliato comincerà a fare il diavolo a quattro nell'area tecnica!Scherzi a parte – anche se poi nel calcio tutto può accadere – ieri sui social è comparso un profilo twitter di Eziolino Capuano (nella foto) con un “cinguettio” singolare datato 9 maggio: «Ho ricevuto chiamata con prefisso da Torino».E' chiaro che, essendo Capuano un allenatore ed avendo preso tempo prima di dire sì a qualche società (compreso il Rieti) ed essendo la Juventus di stanza a Torino e per di più ancora alla ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri, quella frase – un po' per gioco, un po' per questioni professionali – ha subito destato sospetti e stimolato sorrisi.Ma a sgomberare il campo da qualsiasi tipo di dubbio, ci ha pensato lo stesso Eziolino Capuano, che da Salerno, raggiunto telefonicamente ha detto: «Nella maniera più assoluta non so nemmeno di che si tratta: sicuramente un profilo falso, il mio unico social se così si può definire è whatsapp, non tengo nemmeno Facebook».Sospiro di sollievo per i tifosi juventini che possono continuare a sognare l'arrivo di Pep Guardiola sotto la Mole, anche se il ballottaggio più realistico resta quello tra Sarri e Inzaghi. E tra coloro si lasceranno andare ad un “fiuuuuuuu” c''è l'artista reatino del duo “Luca&Germano”, Germano D'Ambrosio, il primo a fiutare il profilo fake e prontamente rilanciato su Facebook con un commento simpatico, ma aderente alla tattica di capuana memoria: «Purtroppo è solo un profilo fake, altrimenti Ronaldo quinto di centroampo, Dybala dietro, Mandzukic in attacco e si andava a vincere la Champions, in scioltezza #allimitedellostrapazzo».