RIETI - Grande successo per l'incontro che si è svolto nel pomeriggio tra Ezio Capuano, tecnico del Rieti, e gli allenatori dell'Aiac. Sala conferenze del Coni praticamente gremita da addetti ai lavori, semplici appassionati e anche alcuni tifosi amarantocelesti. Proprio Capuano, insieme al suo staff, ha tenuto una lezione tattica sui suoi principi di gioco, mostrando video e tutto il lavoro di preparazione dietro la singola partita.L'occasione è stata utile anche per parlare del suo futuro e di quello della società: «Con Curci siete in buone mani» ha sentenziato il tecnico: «Se rimango? Io sono geloso della mia squadra e darò il meglio fino a quando avrò il piacere di guidarlà, il resto si vedrà».Due parole anche su Fabio Maistro: «L'ho cambiato, perima era come le luci dell'albero di Natale, andava ad intermittenza. A volte il cervello non lo assiste, ma è un talento».Per chiudere la giornata foto di rito, una targa ricordo offerta dall'Aiac a lui ed il suo staff e poi tutti a cena al Gran Caffè La Lira.