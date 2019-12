© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Partono finalmente i lavori alla stazione Cotral di Passo Corese. Lo rende noto l Comitato pendolari reatini. «Eppur (qualcosa) si muove», si legge in una nota inviata da Massimiliano Nicodemo.«Dopo anni di segnalazioni e di tavoli a tutti i livelli, di porte sbattute in faccia e di “vedremo”, è finalmente giunto il momento per i lavori all’autostazione Cotral di Fara Sabina. Lavori - si legge - che permetteranno di porre fine all’indecenza quotidiana di un capolinea abbandonato a se stesso, con disagi quotidiani patiti dai pendolari.Rimangono ancora molti problemi irrisolti: dalle mancate coincidenze con i treni in partenza/arrivo per un miglioramento dell’interscambio gomma-ferro, alla riqualificazione di tutta la stazione ferroviaria.Una migliore e utile organizzazione degli orari delle linee Cotral, con il ripristino della linea diretta Fara Sabina-Rieti, e della linea ferroviaria FL1, porterebbe più utenti ad utilizzare il trasporto pubblico e a non vedersi sottrarre ulteriormente reddito da lavoro, causa il progetto di tariffazione per il parcheggio autovetture adiacente, a tutto vantaggio del Comune di Montelibretti.Chiediamo alla Regione Lazio ed alla Provincia di Rieti di attivarsi per evitare un ulteriore danno economico ai pendolari reatini».