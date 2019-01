IL COMMENTO DEI CAPITANI

S.Susanna, Enrico Paniconi

RIETI - Festeggiato il Natale ed arrivato il nuovo anno, è già tempo di bilanci e prospettive per le formazioni del girone C del campionato di Seconda categoria. Insieme ad i capitani delle formazioni della nostra provincia, abbiamo fatto un punto sul girone d’andata del torneo, buttando un pensiero al futuro, indicando perciò gli obbiettivi per il girone di ritorno della competizione.: «Il bilancio di questa prima parte di stagione è estremamente positivo, visto che questa squadra lo scorso anno si è salvata allo spareggio. Il merito va anche alla società, che è riuscita ad allestire una rosa di tutto rispetto, andando a formare un mix di giocatori di esperienza con tanti ragazzi giovani che già facevano parte di questa squadra. Diciamo che, alla fine, si poteva concludere anche meglio, se sommiamo i tanti errori fatti ingenuamente, che ci sono costati almeno 5 punti in classifica. Arrivati fino a questo punto non possiamo nascondere che il nostro obbiettivo e di arrivare più in alto possibile, anche perché abbiamo tutte le carte in regola per farlo, visto che la nostra squadra secondo me è tra le più forti del girone. Per fare tutto questo la prima cosa è imparare dagli errori fatti fino ad ora, ascoltando il mister e curando tutti gli aspetti tecnici ma soprattutto mentali... affronteremo due mesi fondamentali, che saranno la chiave della stagione poiché in questi periodi, come succede in tutti i campionati, molte squadre mollano la presa. Noi vogliamo starci fino alla fine, frutto di tutti questi sacrifici che stiamo facendo impegnandoci sempre al massimo. Vogliamo regalare a noi stessi e alla società questo piccolo sogno che ci meritiamo!».: «Per quanto riguarda la prima parte di campionato sono contento della posizione che occupiamo, a ridosso delle prime. Per la seconda parte mi aspetto che la squadra faccia un ulteriore passo in avanti, soprattutto a livello mentale e di gestione della partita, perché abbiamo perso un po’ di punti per colpa nostra».: «Per noi trovarci nella parte alta della classifica è una grande soddisfazione, essendo una squadra formata da un gruppo che da anni porta avanti questo progetto. A questo punto, visto che siamo una squadra neopromossa, cercheremo di mantenere questa posizione in classifica o quantomeno di migliorarla, facendo così un regalo al nostro capitano Marcello Del Re e al nostro dirigente Agostino Miniucchi, rimasti coinvolti nell’ esplosione del distributore sulla Salaria…gli auguro di cuore di tornare presto tra noi!».: «Credevamo fin dal primo giorno di allenamento di fare bene in questa stagione, ma siamo riusciti ad andare oltre le aspettative vincendo 11 partite su 12! Abbiamo voglia e piacere di stare insieme…si è creato un gruppo bellissimo e cercheremo di rimanere lassù fino alla fine!».: «Come prima parte del campionato mi posso ritenere molto soddisfatto, perché siamo una squadra partita da zero, con un organico tutto nuovo e con le mille difficoltà come tutte le squadre dilettantistiche. Abbiamo avuto numerosi infortuni in questa prima parte di campionato e, perciò, non abbiamo mai potuto disputare tutte le gare con la rosa al completo…speriamo che nella seconda parte di campionato gli infortuni cessino di accanirsi su di noi e di poter disputare le gare a pieno organico, anche perché il girone di ritorno sarà molto impegnativo perché siamo 4 squadre a contenderci il secondo posto che, per il momento, è a soli 3 punti da noi. Vorrei anche sottolineare che, per causa di forza maggiore, siamo costretti a disputare tutte le partite fuori casa, perché il nostro campo nativo è ancora inagibile, quindi tutti i nostri sostenitori non ci posso seguire e per noi questa cosa è molto penalizzante».: «Prima parte del campionato interlocutoria per l’arrivo di numerosi calciatori non facenti parte della rosa dello scorso anno ma, nonostante tutto, abbiamo tenuto botta! Per il prosieguo del campionato vogliamo giocare serenamente e cercare di fare più punti possibili. La nostra è una buona squadra e ci siamo rinforzati per fare bene! Un auspicio per un dialogo sempre aperto con la classe arbitrale per lo svolgimento di gare all'insegna della correttezza da parte di tutti!».: «Per quanto riguarda il bilancio della prima parte di stagione: bene ma non benissimo!. Bene perché si è migliorati rispetto all’anno scorso, non benissimo perché comunque, vista la qualità della rosa, si poteva fare meglio. Le prospettive per la seconda metà sono quelle di migliorare rispetto alla prima e limare quei dettagli che ci hanno fatto lasciare punti per strada, per poter poi arrivare a fare il campionato che meritiamo».: «Purtroppo non siamo dove speravamo di essere a questo punto della stagione. Il copione è sempre lo stesso: dominiamo le partite per 80’ e, poi, regaliamo letteralmente i gol agli avversari! Purtroppo, ci troviamo in una posizione in classifica che non ci compete neanche lontanamente…ci alleniamo duramente e costantemente per uscire da questa situazione mentale che ci condanna. Abbiamo un gruppo bellissimo e siamo una squadra, a mio avviso, fortissima, anche con delle individualità' di un certo spessore...remiamo tutti nella stessa direzione, dal nostro allenatore al presidente a noi giocatori; perciò, sono convinto che nel girone di ritorno faremo vedere quanto valiamo! Forza Piazza Tevere».: «Come reputo questo inizio di campionato? Un po' altalenante nei risultati, ma siamo sulla buona strada. La squadra è stata costruita bene dalla dirigenza, con al centro del progetto tanti ragazzi di Contigliano. Poi, sono arrivati altri buoni giocatori nel corso del campionato, che ci hanno dato una grande mano nelle ultime partite. Anche a nostra sorpresa, siamo andati meglio con le squadre top del campionato, da Castelnuovo capolista, che abbiamo fermato sul pareggio nell'ultima giornata, al Selci ed all'Equicola. Poi tanti blackout, come quello di Borgo Quinzio, dove dopo un primo tempo da protagonisti e con tante occasioni da rete, siamo sprofondati nel secondo tempo, subendo un netto 3-0. Il gioco piano piano sta crescendo, grazie a mister Moroni e al grande affiatamento che si è creato nella squadra. I punti persi tra Antrodoco, Santa Rufina e Monte San Giovanni pesano e, forse, potevano lottare ancor di più per le posizioni che contano. Nella seconda parte di stagione vogliamo dare il massimo e, continuando come abbiamo fatto soprattutto nell'ultima giornata del 2018 con Castelnuovo, possiamo ambire ad un posto sicuro nei playoff. Sicuramente dovremo stare attenti di più al nostro atteggiamento in campo, che tante volte non ci ha permesso di portare a casa il bottino pieno».: «Il bilancio nella prima parte della stagione, a mio avviso, rispetta la classifica. Sono arrivati nuovi giocatori e, perciò, ci è voluto del tempo per conoscerci ed amalgamarci meglio. Anzitutto dobbiamo ringraziare la società per gli sforzi fatti fino ad ora e, per quanto concerne i nuovi arrivati, penso che Alessio Donati ed Emanuele Colarieti, giocatori con grande esperienza, ci daranno un grande aiuto per il resto della stagione. Infatti, la prospettiva della seconda parte di campionato è che faremo bene: siamo fiduciosi poiché siamo consapevoli che siamo un bel gruppo, con tanta umiltà dentro lo spogliatoio, caratteristica che, a mio avviso, è importante in queste categorie. Infine, vorrei ringraziare anche il nostro mister Domenico Capponi, poiché sta crescendo personalmente come mister e sta facendo crescere anche noi, come squadra e come mentalità».: «Quando mio fratello mi disse che sarebbe asceso alla carica di presidente e che avrebbe dato in gestione la squadra al team manager Tiziano Fioravanti e al mister Simone Scaricamazza mi sono sentito come si suol dire “in una botte di ferro”, poi al primo appuntamento conobbi uno ad uno tutti i giocatori della rosa e capii che avremmo potuto fare bene, anche se erano tutti giovani, ma giovani ambiziosi e bravi. Proprio per l’età giovane e l'inesperienza della squadra, abbiamo perso qualche punto durante la prima parte di campionato ma ancora mancano 3 partite alla fine del girone, che giocheremo come 3 finali, in modo da scalare qualche posizione. Per il girtone di ritorno penso che andrà fino in fondo chi ha voglia di fare, di dimostrare, chi vuole raggiungere un obbiettivo prefissato e, il nostro, da sempre, sono le prime 3 posizioni, quindi già durante le feste Natalizie abbiamo lavorato duramente e in tanti quindi, continuando di questo passo, sicuramente ci toglieremo qualche soddisfazione. Colgo l’occasione per fare gli auguri a tutti per un sereno 2019».