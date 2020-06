Rieti, lavori in via Pennina, mattinata di caos in centro storico

Ultimo aggiornamento: 12:15

RIETI - Momenti di caos questa mattina, in centro storico a Rieti , tra piazza Vittorio Emanuele II e via Pennina, durante i lavori di ripristino dell'asfalto in via Pennina a seguito dell'installazione della fibra ottica.Stando ad una prima verifica, sembra infatti che sia stata la mancata comunicazione al comando della polizia municipale dell'inizio dei lavori in via Pennina a impedire alle auto provenienti da via Pescheria di proseguire su via Pennina, costringendole cosi a percorrerla contromano per sbucare in piazza Vittorio Emanuele. Vittima dell'imbuto di via Pennina anche il sindaco Antonio Cicchetti.La normale viabilità è stata poi regolarmente ripristinata.