RIETI - Caos bollette, il personale di Acqua pubblica sabina (Aps) che dal primo gennaio gestisce il servizio idrico, sarà a Fara Sabina per ascoltare gli utenti e provvedere, nel caso, alla rettifica delle bollette.

Gli operatori di Aps riceveranno presso la delegazione comunale di Passo Corese domani, 22 maggio, e mercoledì 23 maggio dalle 10 alle 12. I cittadini dovranno portare con sé i dati del contatore e la lettura attuale. Potranno così chiedere e ottenere quei chiarimenti che da giorni stanno tentando invano di ricevere dalla società a causa del sovraffollamento del numero verde risultato più volte irraggiungibile.



IL PROBLEMA

Le bollette dell’acqua sono state spedite per lo più scadute e in molti ancora attendono di riceverle. Gli utenti cui sono arrivate hanno appurato che viene contabilizzato un consumo presunto dei primi tre mesi del 2018, accresciuto dal deposito cauzionale e da costi, in alcuni casi, relativi a servizi non fruiti dagli utenti.

I disagi si stanno registrando in molti comuni della provincia, motivo per il quale Aps ha deciso di attivare questi punti informativi straordinari.



«Tengo però a specificare che gli errori non dipendono da Acqua pubblica sabina – ha dichiarato Stefano De Giovanni di Aps -. Abbiamo provveduto a fare una lettura stimata sulla base degli archivi forniti dai comuni che purtroppo sono parziali. Se ci sono errori dipendono dai database che ci sono stati messi a disposizione dagli Enti». Magra consolazione per gli utenti, su tutte le furie.



IL CASO DI FARA

Nel secondo comune della provincia la situazione è complicatissima. Il consumo presunto calcolato in bolletta fa riferimento all’anno 2015 perché il Comune non ha ancora inviato le fatture 2016. Arriveranno tra un mese, mentre le letture del 2017 devono ancora essere effettuate. C’è quindi da chiedersi, come verranno conteggiati i consumi vista tale sovrapposizione.

Lunedì 21 Maggio 2018



