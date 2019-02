UNDER 17 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nel fine settimana da poco trascorso, è stata la volta della tredicesima giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D-E). In quest’ultima categoria, Cantalice continua a vincere, mantenendo vetta e punteggio pieno. Quattro le partite rinviate.Sconfitta per la Valle del Tevere, superata 2-1 dagli ospiti del Fiano Romano. Ai padroni di casa non basta la rete di Mancini.Pesante k.o per La Sabina, travolta 6-0 sul campo di Città di Palombara.A causa della forte pioggia, rinviate per impraticabilità del campo: Pro Calcio Studentesca - Cantalice, Brictense - Pro Calcio Cittaducale, Sporting Rieti - Casali Poggio Nativo.Turno di riposo osservato dal Settebagni.Cantalice 30; Città di Palombara 27; Fiano Romano 26; Settebagni 22; Sporting Rieti 17; Casali Poggio Nativo, Pro Calcio Cittaducale 14; Valle del Tevere 11; Pro Calcio Studentesca 8; La Sabina 5; Brictense 1.Sempre per il maltempo, rinviata anche la gara tra Sporting Rieti (attualmente nono a 13 punti) e Real Monterotondo Scalo (quarto a 28).Va in fuga il Cantalice (30 punti), che tiene saldi primo posto e punteggio pieno grazie al successo in casa contro il Cesano (terzultimo a 11) per 8-1. Per i vincitori, oltre al poker di Ramazzotti e alla doppietta di Grossi, gol di Nobile e Battisti.Come da calendario, non è sceso in campo lo Sport Selci (secondo a 21), a riposo insieme alla Nuova Felgas Fabrica (quarta a 20).