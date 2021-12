Cantalice, il rammarico del rigore parato a Monaco: con la Vigor Perconti è 0-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Cantalice ritrova punti: uno quello raccolto nella gara giocata nel pomeriggio al Gudini contro la Vigor Perconti. Gara a reti bianche per i biancorossi che fermano un’ottima squadra, quinta la posizione in classifica dei romani. La classifica dei biancorossi è però in stallo e servono i tre punti.

La gara

Primo tempo sulle orme dell'equilibrio, a tratti meglio il Cantalice che si fa pericolo su più occasioni. Tra le tante Parente trova una grande risposta di Pedulla. Per gli ospiti nessuna azione degna di nota è prima si conclude sullo 0-0.



Nella ripresa gli animi si fanno più caldi. Si alza il baricentro della Vigor e io gioco su sviluppa al centro del rettangolo di gioco. Le azioni più pericolose tutte nel finale:al 43' Monaco sbaglia un rigore parato molto bene da Pedulla e poco più tardi sembrava arrivare anche la beffa. Prima Scaramuzzino sbaglia un rilancio colpendo un giocatore avversario e la palla che sfiora il palo. Poi al 90' una conclusione ospite colpisce in pieno la traversa.

Le dichiarazioni

Il presidente Franco Panfilo: «Partita molto intensa, giocata bene da entrambe le squadre. Il rigore sbagliato a pochi minuti dalla fine non ci voleva, l'ennesimo. Un buon punto per come si è messa nel finale. Una nota di merito al dottor Osvaldo Patacchiola, ora in pensione, che ci ha permesso di giocare dato il problema dell'ambulanza che poco prima della gara ci ha comunicato che non poteva essere presente».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, Agnesi, Mattei, Gunnella, Zanette(25’st F.Rossi), Parente(38’st Terranova), Santarelli(17’st Pezzotti), Monaco, Beccarini, De dominicis(17’st Aguzzi). A disp. Martini, Mostarda, Chelebi, L.Rossi, Ortenzi. All. Simone Patacchiola

Vigor Perconti:Pedulla, Pelluiron, Grimaldi, La Posta, Desideri, Mascoli(27’st Falanga), Orlandi, Sagnotti, Kone, Rante, Franchini(12’st Sablone). A disp. Paolizzi, Fofana, Nardoni, Compagnuzzi, Costantini, Gapparella. All. Loconte

Arbitro: Ravara di Valdarno (Pepe e Neroni)

Note. Ammoniti: Massimi, Santarelli (C) Pelluiron, La Posta (V) Recupero:1’pt- 4’st