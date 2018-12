UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Si chiude la settima giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nell’Under 15, altri tre punti, vetta e punteggio pieno per il Cantalice, che replica il successo nell’Under 14, dove vince anche lo Sporting Rieti.Vittoria, primo posto e punteggio pieno per il Cantalice, che batte in casa 4-1 la Pro Calcio Studentesca. Per i vincitori, doppietta di Battisti e reti di Lippoli e Maioli. L’unico gol della Pro Calcio è, invece, realizzato da Sanesi.Risultato positivo, tra le mura amiche, per Casali Poggio Nativo, che vince 4-0 contro lo Sport Selci grazie ai gol di Esposito, Lesyk, Monaco e Nobili. Andrea Colantoni, tecnico Casali Poggio Nativo: «La partita è stata molto bella perché disputata contro un avversario di valore. I miei ragazzi hanno giocato palla a terra, costruendo moltissime occasioni da gol. Ciò nonostante, il risultato si è sbloccato solo a metà del secondo tempo. Domenica ci aspetta la terza della classe, il Real Monterotondo, e sarà una sfida impegnativa e molto difficile per rimanere tra le big».Tre punti anche per il Velinia, che trionfa 3-2 contro gli ospiti della Maglianese. I padroni di casa segnano con Cesaretti, Del Sole e Gentili. Ai ragazzi di mister Mollica non bastano le reti di Klejdi Hoxha e Varasconi.Prima vittoria della stagione per il Passo Corese, che travolge in casa 5-0 La Sabina, che oggi pomeriggio sarà impegnata nel recupero della sesta giornata contro Poggio Moiano. I coresini segnano due volte con De Angelis e con Hastoci, Selli e Festuccia.Successo, inoltre, per lo Sporting Rieti, che, grazie ai gol di Ciogli e Barrella, supera 2-1 il Real Monterotondo.Pesante sconfitta per il Poggio Moiano, battuto in casa 5-0 dall’Eretum Monterotondo.In questa giornata, turno di riposo osservato dalla Brictense.Cantalice 21; Eretum Monterotondo 18; Real Monterotondo, Casali Poggio Nativo 15; Sporting Rieti 12; Sport Selci 10; Velinia 7; Maglianese 6; Passo Corese 5; Poggio Moiano, Pro Calcio Studentesca 4; La Sabina, Brictense 0.Dopo la prima vittoria della stagione nella scorsa giornata, il Rieti (4 punti) non va oltre l’1-1 contro i padroni di casa dell’Eretum Monterotondo (in vetta a 19 punti insieme al Sansa). La rete dei reatini è siglata da Giannecchini. Stefano Valentini, tecnico Rieti: «Grande prestazione di squadra, anche perché abbiamo affrontato una delle due squadre attualmente prime in campionato grazie alle proprie sei vittorie e zero gol presi in casa. Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti, considerando anche che siamo andati in svantaggio. In seguito, abbiamo avuto, però, la forza di pareggiare e addirittura di sfiorare la vittoria in più di un’occasione. Dobbiamo continuare su questo trend, sempre con la voglia di migliorarci».Non mancano all’appuntamento con i tre punti il Cantalice e lo Sporting Rieti. La prima (15 punti) vince di misura per 5-0 contro l’Academy Svs Roma (6 punti) grazie al poker di Maioli e al gol di Rosati. La seconda (12 punti) trova, invece, il successo per 4-1 contro la Roma Nord Academy (12 punti). Decisiva la tripletta di Volpicelli e la rete di Leonetti.