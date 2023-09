Coppa, Valle del Peschiera vince l'andata contro il Cantalice: 0-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’andata dei 32esimi di Coppa Italia Promozione è del Valle del Peschiera: è 0-1. Novelli regala il primo round ai suoi. L’11 ottobre il match di ritorno quando i rossoblù partiranno con un gol di vantaggio siglato fuori casa.

Il primo tempo

Entrambi i tecnici cambiano gli undici di partenza. Il Cantalice arriva alla gara senza Agnesi e Santarelli, Accardo e Brucchietti partono titolari. Più cambiamenti nel Valle del Peschiera, primi minuti per Natali, Bangoura, Razzano, Folio, Fasciolo, assente Della Penna squalificato.

Più pericoloso il Cantalice nel primo quarto d’ora, i biancorossi sono pericolosi negli ultimi venti metri con Accardo tra cross e incuriosi in area.

La prima conclusione è del Vdp con Ousmane che però conclude troppo angolato. Per il Cantalice ci prova Massimi che incorna su corner, Natali blocca facile. Ancora pericoloso il Cantalice con Giannecchini che prima salta un uomo poi conclude sfiorando l’incrocio dei pali.

La ripresa

La prima conclusione della ripresa è di Novelli, trappo lenta però, Giovannelli blocca facile. Al 38’ prima palla toccata da Colangeli, imbucata per Novelli al centro dell’area di rigore ed è 0-1. Succede poco nei minuti finali, un tiro di Colangeli che finisce di poco a lato chiude le danze.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Una partita giocata a bassi ritmi, credo che noi dobbiamo lavorare tantissimo da tutti i punti di vista. Dobbiamo pensare prima di tutto alla salvezza».

Il tecnico Lorenzo Pezzotti: «Oggi hanno esordito dei ragazzi che non avevano mai giocato e sono soddisfatto di loro. Voglio che passi il messaggio che ogni domenica sono tutti in discussione. Soddisfatto degli under, i ragazzi sono andati bene ma devono sempre migliorare. Domenica abbiamo una partita importante, testa a questa».

Il tabellino

Cantalice: Giovannelli, Massimi, Pizzoli (1’St L.Mostarda), M.Mostarda, Brucchietti, Rossi, Giannecchini (27’st Maroccia), Chelebi, Suma (10’st Paris), Ortenzi, Accardo (21’st Agostini). A disp: Capriccioli, Miluzzi, Tiengo, Di Marco, Sestili. All. Simone Patacchiola

Valle del Peschiera: Natali, Bangoura, Colasanti, Razzano, Folio (21’st Severoni), Cenfi (10’ St Colangeli), Cesaretti (15’St Floridi), Fasciolo (6’St Caldentey), Aguzzi, Novelli, Ousmane (30’st Tunkara). A disp: Colasi, Salvi, Cianettii, Barrella. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Bertini di Rieti (Lecce e Viziru)

Marcatori: 38’ st Novelli.

Note. Ammoniti: Paris (C), Novelli (V). Angoli: 7-2 Recupero:1’- 5’