Cantalice-Valle del Peschiera, primo derby della stagione. La parola ai capitani: «Non siamo al top ma daremo il massimo»

RIETI - Domani al Ramacogi prende il via la Coppa Italia di Promozione. Alle 11, sul campo del Cantalice (arbitro Lorenzo Sandrelli di Rieti) è ospite la matricola Valle del Peschiera per l‘andata del turno preliminare. Un derby tutto reatino fra due formazioni che, nonostante è il primo storico scontro, si conoscono individualmente molto bene.

Le parole dei capitani

Mario Monaco, capitano del Cantalice

«Io come il resto della squadra non vediamo l’ora di tornare in campo. Abbiamo terminato la scorsa stagione con una retrocessione e vogliamo ancora dimostrare tanto. Davanti incontriamo un avversario alle prime armi, alla prima gara in Promozione e proprio per questo vorrà sicuramente mettersi in mostra. Fisicamente non siamo nelle migliori condizioni, i carichi di lavoro della preparazione pesano ma sono sicuro che faremo una gara maschia e intelligente: vogliamo vincere».

Matteo Colantoni, capitano del Valle del Peschiera

«Sarà una partita difficile che dobbiamo però affrontare con tranquillità. Ci siamo allenati bene, quasi tutti i giorni come in una normale settimana di preparazione. Non saremo sicuramente al massimo fisicamente ma daremo il nostro massimo. Il Cantalice è un avversario difficile che scende dall’Eccellenza ma la nostra forza è il gruppo e il gioco di squadra, vogliamo fare bene. Sicuramente la Coppa non è il nostro obiettivo primario ma vogliamo comunque ben figurare».