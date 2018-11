UNDER 15 PROVINCIALE

La classifica:

UNDER 14 REGIONALE – FASCIA B (GIRONE B)

UNDER 14 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE F)

RIETI – Cala il sipario sulla quarta giornata dei campionati Under 15 provinciale, Under 14 regionale fascia B (girone B) e Under 14 provinciale romano (girone F). Nell’Under 15, vittorie per Cantalice, Sporting Rieti, Maglianese, Sport Selci e Casali Poggio Nativo; nell’Under 14, in ambito regionale, continua a perdere il Rieti, mentre, in ambito provinciale, successo per Cantalice e sconfitta per lo Sporting Rieti.Vittoria a suon di gol per Cantalice, che batte per 13-0 gli ospiti della Brictense. Per i padroni di casa, oltre alle doppiette di Gentileschi e Battisti, a segno Dionisi, Leonardi, Manelli, Raganella, Moran, Campanelli, Lippoli, D’Angeli e Vannozzi.Successo anche per la Maglianese: tra le mura amiche è 3-0 ai danni de La Sabina. Per i ragazzi di mister Mollica, doppietta di Klejdi Hoxha e rete di Borionovi.Basta un gol a regalare il successo allo Sporting Rieti nel derby cittadino contro la Pro Calcio Studentesca. Per gli ospiti, decisiva la rete di Severoni.Vince lo Sport Selci, in questo caso per 3-2 contro gli ospiti del Poggio Moiano. Per i padroni di casa, doppietta di Angeletti e gol di Piras.Brinda Casali Poggio Nativo, vincitore per 4-0 nella gara in trasferta contro il Velinia, che ha pareggiato per 0-0 nella gara di giovedì 1° novembre contro Passo Corese (recupero 2° giornata). Tre punti che arrivano grazie alla tripletta di Marinaj Kledy e alla rete di Esposito.Si è giocato, poi, il derby di Monterotondo tra Real ed Eretum: il punteggio finale recita 1-4 per gli ospiti.In questa giornata, turno di riposo osservato da Passo Corese.Cantalice, Eretum Monterotondo, Casali Poggio Nativo, Real Monterotondo, Sporting Rieti 9; Maglianese 6, Sport Selci 6; Pro Calcio Studentesca, Poggio Moiano, Passo Corese 4; Velinia 1; La Sabina, Brictense 0.Quarta sconfitta in quattro gare per il Rieti, stavolta battuto in casa per 1-0 dall’Athletic Soccer Academy (squadra che mantiene così il punteggio pieno). Il prossimo impegno per i reatini arriva in questo weekend in casa del Sansa, altra formazione, che come anche l’Eretum Monterotondo, ha vinto tutte le quattro sfide disputate.Risultati opposti per le due reatine, Sporting Rieti e Cantalice, impegnate in questo raggruppamento: perde la prima, vince la seconda. Lo Sporting, a cui non basta il gol di Salmi, cade per 3-1 in casa del Real Monterotondo, mentre il Cantalice trionfa per 5-2 contro la Due Ponti. Al termine di questo turno, il Cantalice raggiunge lo Sporting a 6 punti, a meno 6 dalla vetta occupata dal Cesano.