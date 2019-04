RIETI - Da venerdì a ieri, nelle località di Vasto, Termoli e San Salvo, si è svolta la decima edizione del Torneo di Pasqua Abruzzo Cup. All'evento, nel quale si sono affrontate compagini da tutta Italia, hanno partecipato anche i gruppi 2002/03/04/05 del Cantalice.



Contro avversari militanti in campionati superiori, buone prestazioni per tutte le formazioni della squadra reatina, ma superlativa l'esperienza dei 2002, vincitori con merito nella loro categoria. Per questi ultimi, una cavalcata straordinaria, conclusasi con il 2 a 0 rifilato in finale ai campani della Camorani.

«Complimenti a tutti i giocatori - afferma il direttore generale Eusebio Dionisi - e un sincero ringraziamento a tutto lo staff, composto da persone competenti e instancabili. Continuiamo così».

Bilancio, dunque, molto positivo per Cantalice, società da sempre attenta alla crescita dei suoi giovani calciatori.

