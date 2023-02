In Promozione, il Cantalice cala il tris col Tor Lupara: vittoria 4-2

RIETI - Terza vittoria consecutiva per il Cantalice. Al Ramacogi i biancorossi non danno scampo al Tor Lupara: termina 4-2. Reatini sempre più a contatto con le prime della classe.

La gara. Il Cantalice parte subito forte, Santarelli apre le danze: dopo aver saltato un avversario in area di piatto mette dentro la palla che vale l’1-0. Poco più tardi cross in mezzo per Accardo che in area sponda per Pezzotti che raddoppia. Il Tor Lupara non perde le speranze e su corner accorcia. I padroni di casa sono in ottima forma e non mollano la presa. Nei minuti finali del primo tempo dopo un fallo in area è rigore per il Cantalice. Dagli undici etti si presenta Pezzotti, la conclusione viene intuita dall’estremo difensore ospite che respinge, la palla arriva sempre su Pezzotti che la mette dentro per il 3-1.

Nella ripresa a mettere la sua firma è Mattei. Azione manovrata dai biancorossi, velo di Santarelli in area per Mattei piazzato sul secondo palo. Il centrocampista salta un uomo, entra in area e di piatto mette a palla sul palo più lontano. È 4-1. Nel finale un errore difensivo dipeso anche dal terreno di gioco molto scivoloso porta il 4-2 degli ospiti.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola:

“Abbiamo dominato su tuti i fronti, tecnico, tattico, di intensità. Mi dispiace di aver subito due gol, non dovevano essere presi. Stiamo crescendo, ora continuiamo così. Un elogio a Giordano Paris, è entrato a partita in corso molto bene".