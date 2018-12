UNDER 17 PROVINCIALE

RIETI – Più ombre che luci nella settima giornata dei campionati Under 17 provinciale e Under 16 provinciale romano (gironi D-E). Le uniche squadre ad ottenere i tre punti sono Cantalice (primo in classifica in entrambe le categorie) e lo Sporting Rieti (vincente solo nell’Under 16).Vince e rimane in vetta solitaria il Cantalice: al termine del match contro la Pro Calcio Cittaducale, è 4-0 per gli ospiti. Decidono la doppietta di Biafora e le reti di Sulpizi e Di Carlo.Finisce 1-1 la gara tra Brictense e Valle del Tevere. Per la squadra di Forano, segna il solito Antonini.Brutta sconfitta per lo Sporting Rieti, che cade 4-1 in casa del Città di Palombara. L’unico gol dei reatini è realizzato da Zeno.Pesante k.o in trasferta anche per la Pro Calcio Studentesca: gli avversari del Settebagni si impongono per 6-1. L’unica rete degli ospiti è firmata da Festuccia. Antonio Pilati, tecnico Pro Calcio Studentesca: «Risultato bugiardo. I ragazzi hanno fatto un primo tempo bellissimo, dominando sicuramente la partita. Siamo, infatti, andati in vantaggio grazie ad un gran gol su calcio di punizione. In seguito, nelle uniche due ripartenze del Settebagni, abbiamo subito due reti. Fino ad un quarto d’ora dal termine della gara, il risultato era sul 3-1, poi, negli ultimi minuti, abbiamo provato il tutto per tutto, ma ci siamo esposti troppo e abbiamo preso altri tre gol».Ennesimo risultato negativo, infine, per La Sabina, stavolta battuta 3-0 dagli ospiti del Fiano Romano.In questa giornata, turno di riposo osservato da Casali Poggio Nativo.Cantalice 18; Settebagni 15; Fiano Romano 13; Palombara 12; Sporting Rieti 10; Cittaducale 9; Casali Poggio Nativo 8; Valle del Tevere 5; Pro Calcio Studentesca, Brictense 1; La Sabina 0.Contro il fanalino di coda del Navy Juniors (1 punto), lo Sporting Rieti si impone in trasferta per 6-2. Per i reatini, che salgono così a 10 punti e in settima posizione, doppiette di Sestili e Mostarda e gol di Santarelli e Perazzi.Non sbaglia il Cantalice, che rimane in vetta a punteggio pieno (21), mentre cade lo Sport Selci, che rimane comunque in seconda posizione a 15. Il successo del Cantalice arriva tra le mura amiche grazie ad un 6-1 ai danni della Nuova Felgas Fabrica (10). Per i reatini, doppietta di Nobile e reti di Ramazzotti, Mostarda, Mastroiaco e Bonifazi. La sconfitta dello Sport Selci, invece, avviene contro i padroni di casa del Sabazia (12), che vincono per 2-1. Ai sabini non basta il gol di Caprioli.