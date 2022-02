Due legni e una disattenzione tolgono la vittoria al Cantalice: è 1-1 con lo Sporting Ariccia. Patacchiola: «Peccato»

RIETI - Il Cantalice interrompe la striscia di sei sconfitte consecutive: al Ramacogi termina 1-1 contro lo Sporting Ariccia. Un punto che serve a poco in termini di classifica ma fa alzare la testa ai biancorossi. Due legni e una disattenzione tolgono la vittoria ai reatini.

La gara

Pronti via, partono meglio gli ospiti e nel primo quarto d’ora gestiscono il pallino del gioco. Il Cantalice rischia ma tiene il colpo, alza la testa sapendo che la vittoria è necessaria. Nel corso del primo tempo i reatini si spingono in avanti, le occasioni più pericolose arrivano sui piedi di Monaco che colpisce il palo. I padroni di casa si fanno vedere pericolosi maggiormente su palla inattiva. Qualche rischio di troppo per raggiungere il risultato sperato ma il primo tempo termina a reti inviolate.

Nella ripresa il Cantalice scende nel migliore dei modi, anche Battisti colpisce la traversa. Pressing dei padroni di casa e gol che é nell’aria: al 16’ Mattei dopo un batti e ribatti in area dopo una conclusione di Monaco riesce a mettere la palla in rete portano in vantaggio i suoi. Al 21’ si spezza il sogno dei tre punti: un errore difensivo porta Martinelli a beffare Scaramuzzino in uscita riportando la gara in parità. Nei minuti restanti il Cantalice tiene alta la pressione ma il gol vittoria non arriva.

Le dichiarazioni

Il tecnico Simone Patacchiola: «Sicuramente la classifica non ci fa sorridere, oggi i ragazzi hanno messo in campo tanto carattere e personalità. Peccato per la disattenzione che ci è costata caro. Spero di recuperare tutti i ragazzi e di avere la rosa al completo per giocarci tutte le gare fino alla fine».

Il tabellino

Cantalice: Scaramuzzino, Nobile, Agnesi, Mostarda, F. Rossi, Ortenzi, Battisti, Mattei, Monaco, Beccarini, Pezzotti. A disp. Martini, Zanetthe, Chelebi, De Domincis, L. Rossi, Parente, Gunnella, Kume, L.Mostarda. All. Simone Patacchiola

Sporting Ariccia: Ferrante, De Angelis,F. Laudati, Santini, Delle Armi, Torreggiani, Macchia, Tramonti, Martinelli, Dari, Longo. A disp. Aniello, Massaro, Sadotti, Loggello, Scozzaro, Di Fazio, Pietrantoni,L. Laudati. All. Fabio Panno

Arbitro: Stavagna di Viterbo (Caprari e Garcea)

Reti: 16’ st Mattei, 21’ st Martinelli

Note. Ammoniti: Ortenzi, Mattei, Monaco (C), De Angelis, Santini, Martinelli, Loggello (S).