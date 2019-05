UNDER 15 PROVINCIALE

RIETI – Cala il sipario sull’ultimo turno del campionato Under 15 provinciale reatino e sulla ventottesima giornata dell’Under 14 provinciale romano (girone F). Cantalice vince il campionato e vola ai regionali in un fine settimana ricco di gol.Gioia immensa per il Cantalice, campione provinciale dopo il 5-1 ottenuto in casa di un Poggio Moiano per il quale segna solo Ballerini. Decisive le reti di Dionisi, Battisti, Tavani, D’Angeli e Raganella. Nonostante la vittoria per 7-0 contro gli ospiti del Velinia, l’Eretum Monterotondo deve quindi accontentarsi del secondo posto. Renato De Dominicis, tecnico dei cantaliciani: «Un grande gruppo che merita sicuramente questa soddisfazione. Un titolo sudato e combattuto fino alla fine con un Eretum sempre in agguato. Desidero ringraziare la società, i ragazzi e tutto lo staff per la collaborazione e l’impegno. Tutti sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo traguardo».Tra le mura amiche, il Passo Corese supera 3-1 la Brictense. I bianconeri vanno a segno con Hastoci, De Angelis e Ribaldi.Successo casalingo pure per lo Sport Selci, vincitore 2-1 contro una Maglianese a cui non basta Cambone. Marco Mollica, allenatore della squadra ospite: «Partita giocata bene, con tantissime occasioni da gol sprecate. Nel primo tempo anche gli avversari hanno avuto un’opportunità clamorosa, ma il nostro portiere si è superato. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione al giocatore del Selci infortunatosi durante la gara. Uscendo un attimo dagli aspetti riguardanti il match, preciso che abbiamo perso a tavolino contro il Passo Corese perché nella lista consegnata all’ufficiale di gara c’erano sette bambini del 2006 che hanno vinto nettamente sul campo contro ragazzi più grandi. Purtroppo per noi, il regolamento afferma che possono partecipare ad una partita un massimo di cinque giocatori del 2006, ma non dice se questa soglia non debba essere superata in campo oppure nella lista dei convocati. Contro il Passo Corese, avevamo cinque giocatori 2006 in campo e altri due dello stesso anno in panchina, i quali, in seguito, hanno sostituito due pari età. Abbiamo avuto sicuramente torto, ma era stato bello ottenere un risultato positivo con bambini più piccoli. In altre partite contro di noi, anche alcuni avversari hanno commesso il nostro stesso errore. Sono cose che possono capitare. La Maglianese è una società onesta, che cerca di crescere ragazzi corretti e rispettosi delle regole. Sono molto soddisfatto della stagione di tutto il mio gruppo».Termina 1-1 tra Sporting Rieti e Casali Poggio Nativo. Da una parte realizza Volpicelli, dall’altra Esposito. Andrea Colantoni, mister del Casali: «Una partita giocata solo per concludere il campionato in un campo più simile ad una piscina olimpionica. Sia io che l'allenatore dello Sporting credevamo che l'arbitro, dopo aver messo piede sul terreno di gioco, decidesse di rinviare la sfida. Così non è stato, tanto che il match si è giocato regolarmente. Squadre equivalenti e ben organizzate. Sicuramente avrebbero offerto uno spettacolo migliore in condizioni normali. Grande fairplay e abbracci a fine gara sotto il diluvio».Turno di riposo osservato da Pro Calcio Studentesca e Real Monterotondo Scalo.Cantalice 63; Eretum Monterotondo 61; Real Monterotondo Scalo 51; Casali Poggio Nativo 42; Sporting Rieti 32; Poggio Moiano 31; Sport Selci 24; Pro Calcio Studentesca 23; Passo Corese 22; Maglianese 20; Velinia 11; Brictense 4. Le squadre dal secondo al nono posto si affronteranno nella Coppa Provincia, in programma a partire da questo fine settimana in cui si giocheranno i quarti di finale.Eretum Monterotondo – Passo Corese; Real Monterotondo Scalo – Pro Calcio Studentesca; Casali Poggio Nativo – Sport Selci; Sporting Rieti – Poggio Moiano.A due giornate dal termine, grazie alle reti di Volpicelli (2) e Salmi, lo Sporting Rieti (settimo a 40) batte 3-2 gli ospiti del Cesano (terzo a 59).Vittoria di larghissima misura per Cantalice (quinto a 45): i padroni di casa della Virtus Campagnano (ultimi a 2) vengono travolti 10-0. A segno Maioli (3), Cortesi (3), Pasquali, Del Rio, Rosati, Amici.